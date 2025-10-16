Publicidad

Virales  / Vidente revela supuesta verdad detrás de caso Baby Demoni: "Él lo hizo y por celos"

Vidente revela supuesta verdad detrás de caso Baby Demoni: "Él lo hizo y por celos"

Aunque se manejan varias hipótesis sobre la muerte de Baby Demoni, una predicción podría dar luz a lo ocurrido. Según la vidente, hay un responsable y la joven no habría querido acabar con su vida.