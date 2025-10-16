Vidente revela supuesta verdad detrás de caso Baby Demoni: "Él lo hizo y por celos"

Se confirmó el fallecimiento de la influencer bogotana Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni. La joven, de 24 años, era una figura reconocida en TikTok e Instagram por su estilo urbano y su personalidad, con la que había logrado ganarse más de 945 mil seguidores en TikTok y más de 123 mil en Instagram.

La noticia fue confirmada por su amiga y también creadora de contenido Yina Calderón, quien expresó su tristeza y lanzó fuertes declaraciones sobre lo que pudo haber sucedido con la joven. Según relató, Baby Demoni habría tenido una discusión con su pareja en la casa donde vivían. “Luego el novio llamó a decir que ella se había colgado, que no sé qué”, contó Calderón en una transmisión en vivo.

Sin embargo, lo que más ha levantado sospechas son los detalles que Yina aseguró conocer sobre lo ocurrido en el hospital. “Le encontraron huellas de asfixia. O sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune. Vamos a ver qué pasa, quién lo hizo, cómo fue”, dijo. Estas declaraciones encendieron las alarmas entre sus seguidores, que piden claridad sobre el fallecimiento.

Dos días antes del hecho, Baby Demoni se había sometido a una liposucción y compartió con sus seguidores el proceso previo a la cirugía. En el video explicó que, tras su embarazo, su cuerpo cambió drásticamente y decidió acudir al doctor Ricardo Urazán, a quien agradeció públicamente por el procedimiento.

“Hace siete años tuve a mi hija y mi cuerpo cambió muchísimo. Sufrí de hipotiroidismo y tomé hormonas. El doctor me ayudó con una reconstrucción mamaria y me quitó una de las inseguridades más grandes de mi vida”, comentó en una de sus últimas publicaciones.

Sus seguidores aseguran que se veía contenta y optimista con el cambio físico, lo que para muchos contrasta con la versión de que se habría quitado la vida. En redes, varios usuarios han recordado sus videos recientes, donde hablaba de nuevos proyectos y colaboraciones.

¿Quién era Baby Demoni y qué se sabe sobre su extraña muerte?

Vidente revela supuesta verdad detrás del caso Baby Demoni

Una reconocida vidente, conocida en redes como Alexandra Vidente, también decidió hablar sobre el caso luego de recibir cientos de mensajes de sus seguidores pidiéndole una lectura espiritual sobre lo ocurrido.

En un video publicado en TikTok, la mujer aseguró que no cree que Baby Demoni haya querido terminar con su vida. “Ella tenía muchos proyectos, estaba llena de energía y la veía incluso en un futuro participando en un reality. Eso no es verdad, nos están queriendo hacer creer esa historia”, afirmó.

La vidente, quien se ha hecho popular por referirse a casos mediáticos en Colombia, afirmó haber visto la presencia de un hombre de tez morena clara vinculado sentimentalmente con la joven, y señaló directamente: “Él lo hizo y nos está mintiendo”.

Además, hizo un llamado a las autoridades para que investiguen a fondo, pues dice estar segura de su visión. “Esa acción fue por celos, y hay otra persona cercana que debe tener cuidado, un chico del entorno de ella que también corre peligro”, agregó.

Sus declaraciones causaron revuelo en redes sociales y han sumado más incertidumbre a un caso que cada día genera más preguntas que respuestas. Mientras tanto, los seguidores de Baby Demoni continúan exigiendo justicia y claridad sobre las verdaderas circunstancias de su muerte.