Piscilago en diciembre: estos son los precios, descuentos y planes vigentes

Piscilago se convierte en uno de los destinos más buscados durante diciembre, especialmente por familias y grupos que salen de Bogotá para aprovechar las vacaciones y cambiar de ambiente antes de cerrar el año.

Su cercanía con la capital, sumada a la variedad de planes acuáticos y de naturaleza, lo mantiene como una de las opciones favoritas en esta temporada.

Ubicado en el kilómetro 105 de la vía Bogotá–Girardot, el parque recibe miles de visitantes que buscan pasar un día completo entre piscinas, toboganes y espacios de conservación natural. El trayecto suele tomar entre dos y tres horas, lo que lo hace ideal para una escapada corta sin necesidad de alojamiento.

Además de las atracciones acuáticas, Piscilago ofrece zonas verdes, senderos y espacios donde los visitantes pueden observar fauna y descansar, lo que amplía la experiencia más allá de las piscinas.

¿Cuánto valen las entradas a Piscilago en diciembre?

Durante diciembre, el parque maneja varios planes, cuyos precios dependen del tipo de experiencia y de la categoría del visitante.

Piscilago con todo

Este es uno de los planes más completos. Incluye atracciones ilimitadas, ingreso al área de conservación, almuerzo, helado y transporte ida y regreso desde Bogotá, con salida desde el centro comercial Mercurio.



Categoría A: $95.000

$95.000 Categoría B : $95.900

: $95.900 Categoría C: $116.600

$116.600 Invitados: $118.400

$118.400 No afiliados: $134.600

Piscitour

Este plan también ofrece atracciones ilimitadas, acceso al área de conservación, almuerzo y helado, pero no incluye transporte.

Categoría A: $61.700

$61.700 Categoría B: $62.600

$62.600 Categoría C: $83.300

$83.300 Invitados: $85.100

$85.100 No afiliados: $101.300

Pasaporte Piscilago

Es la opción más básica y económica. Incluye atracciones ilimitadas y acceso al área de conservación.



Categoría A: $27.000

$27.000 Categoría B: $27.900

$27.900 Categoría C: $48.600

$48.600 Invitados: $50.400

$50.400 No afiliados: $66.600

Promociones y descuentos activos en diciembre

Durante este mes, Piscilago activó promociones especiales pensadas para grupos. Una de las más llamativas permite invitar hasta cinco personas no afiliadas con un descuento del 24 %, pagando $56.000 por cada visitante.

También está disponible una tarifa especial del plan Piscitour por $94.500, lo que representa un ahorro del 16 % frente al precio regular. Estas promociones estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025 y pueden usarse dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Adicionalmente, quienes compren sus boletas a través de la plataforma oficial del parque pueden acceder a un 10 % de descuento adicional, beneficio que aplica exclusivamente para compras en línea.

Las atracciones más visitadas del parque

Piscilago también reveló cuáles han sido las atracciones más concurridas del año. En el primer lugar se encuentra Onda Extrema, un tobogán de alta velocidad que se ha convertido en uno de los favoritos por su caída pronunciada.

Le siguen Huracanes Tantrum, con giros continuos y descensos que cambian la experiencia en cada recorrido; el Megatobogán, reconocido por su altura y vista panorámica; Pisciflash, ideal para competencias entre visitantes; y Huracanes Bowling, una de las atracciones tradicionales del parque, conocida por sus giros completos y cambios de ritmo.

Con precios variados, promociones vigentes y múltiples planes, Piscilago se mantiene como uno de los destinos más consultados en diciembre para quienes buscan diversión, descanso y un plan diferente antes de cerrar el año.