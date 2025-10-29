La megaobra que reemplaza al Cici Aquapark tras 10 años, ¿regresan los toboganes?

Después de casi una década en silencio, el antiguo Cici Aquapark volverá a la vida, pero esta vez completamente transformado. Lo que antes era un parque acuático con toboganes y piscinas ahora se convertirá en una megaobra moderna y multifuncional, liderada por Salitre Mágico, con una inversión inicial cercana a US$40 millones.

El proyecto busca integrar el terreno donde funcionaba el Cici con el parque de diversiones vecino, creando un espacio completamente nuevo en Bogotá, enfocado en el entretenimiento, la tecnología y la experiencia familiar.

Según Néstor Bermúdez, director general de Salitre Mágico, el plan avanza a toda marcha y se espera que esté listo a lo largo del próximo año.

“Vamos a terminar el próximo año con un presupuesto de cerca de US$40 millones de inversión inicial para la adecuación del Cici Aquapark. Es parte de lo que estamos trabajando”, explicó Bermúdez.

Aunque muchos esperaban el regreso de las piscinas o los toboganes, Bermúdez fue claro: no habrá montañas rusas ni atracciones acuáticas. El modelo, según el directivo, resultó inviable en Bogotá por los altos costos que implicaba calentar el agua y mantener las instalaciones en funcionamiento.

“El consumo de gas, agua y energía era demasiado alto frente a lo que se podía cobrar por entrada”, añadió.

Cici Aquapark abandonado / FOTO: Captura de video

¿Qué tendrá la megaobra que reemplaza al Cici Aquapark?

El nuevo espacio contará con más de 9.000 metros cuadrados distribuidos en tres grandes zonas.

La primera estará dedicada a exhibiciones temáticas, con experiencias que cambiarán constantemente. “Imagínate una exhibición de dinosaurios, de los Transformers o de diferentes propiedades que podamos traer, pero siempre con un enfoque temporal”, detalló Bermúdez.

La segunda zona será un gran corredor gastronómico de 3.000 metros cuadrados, pensado para ofrecer una amplia variedad de comidas y bebidas, ideal para familias y grupos de amigos que busquen pasar el día completo en el parque.

Por último, la tercera zona estará enfocada en juegos de destreza e interacción, con máquinas de video, simuladores, muros de escalar y espacios de habilidad, diseñados para atraer tanto a niños como adultos.

“Tendremos juegos interactivos y de redención, esos que premian la destreza. Es parte de lo que estamos contemplando”, explicó el director.

De parque acuático a centro de experiencias

El antiguo Cici Aquapark, que cerró sus puertas hace cerca de 10 años, fue durante décadas un punto emblemático de diversión para familias bogotanas. Sin embargo, el paso del tiempo, el costo de mantenimiento y la baja rentabilidad llevaron a su cierre definitivo.

Hoy, ese mismo espacio se prepara para renacer con una nueva identidad. Desde julio, las demoliciones del antiguo parque dieron inicio, dejando atrás las estructuras de los toboganes, las piscinas y los coloridos juegos que marcaron a toda una generación.

Según informó El Tiempo, parte de la estructura original será aprovechada para construir el nuevo complejo, que incluirá locales comerciales, canchas deportivas, zonas verdes, taquillas modernas y espacios de esparcimiento para niños.