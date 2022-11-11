La Kalle Cici Aquapark
La megaobra que reemplaza al Cici Aquapark tras 10 años, ¿regresan los toboganes?
Tras una década cerrado, el antiguo Cici Aquapark tendrá una transformación total con una megaobra liderada por Salitre Mágico que promete cambiar por completo esta zona de Bogotá.
Cici Aquapark: la macabra historia sobre el misterioso cierre del parque acuático
El video sobre el lugar abandonado resulta aterrador y avivó una macabra historia sobre el cierre de este famoso lugar.