Le quitó el celular a su novia para revisarlo y la joven cayó desde un segundo piso

Una fuerte discusión entre una pareja de jóvenes terminó en tragedia dentro del bar “Chapo”, ubicado en la zona de Los Callejones, Puerto Inca, Perú. Lo que comenzó como una diferencia por el celular terminó con una joven sin vida y su pareja gravemente herido.

Según el reporte de las autoridades locales, Emely Fiorella Mego Díaz, de 21 años, perdió la vida tras caer desde el segundo piso del establecimiento mientras discutía con su pareja, Henry Manuel del Águila Macedo, quien permanece hospitalizado por las lesiones que sufrió en la caída.

Puedes leer: Joven atacó a su ex y a su actual pareja mientras dormían; uno de ellos perdió la vida



De acuerdo con testigos, la pareja empezó a discutir cuando Henry tomó el celular de Emely para revisarlo. Ella intentó recuperarlo, lo que desató una pelea en el interior del bar. Las cámaras de seguridad muestran cómo ambos suben al segundo piso, donde la tensión aumentó.

En las imágenes se observa que Henry intenta alejarse con el teléfono en la mano, mientras Emely lo sigue para intentar recuperarlo. En medio del forcejeo, ambos chocan y pierden el equilibrio, cayendo por un pasillo que no tenía barandales de seguridad. La joven perdió la vida al instante, mientras que el joven resultó herido de gravedad.

El fallecimiento de la joven quedó registrado por cámaras de seguridad

El momento del accidente quedó registrado por las cámaras del bar y rápidamente se difundió en redes sociales, generando impacto por lo repentino de los hechos. Los presentes en el bar corrieron a auxiliar a la pareja, mientras otros llamaban desesperadamente a los servicios de emergencia.

Publicidad

Pese a la rápida llegada de los paramédicos, Emely Mego Díaz ya no presentaba signos vitales. Por su parte, Henry fue trasladado de urgencia al hospital regional, donde continúa bajo observación médica.

Puedes leer: Revelan resultados de las cámaras de seguridad del día en que murió Baby Demoni

Publicidad

Vecinos y allegados a la joven se mostraron profundamente afectados por la noticia. Muchos la describen como una persona alegre y trabajadora, muy querida en su comunidad. “Nadie puede creerlo, era una muchacha tranquila. Todo fue muy rápido”, expresó una amiga cercana.

En La Kalle, nos abstenemos de compartir las imágenes del momento, ya que pueden resultar sensibles para algunos lectores. Sin embargo, si deseas ver el video original difundido en redes sociales, puedes hacerlo bajo tu propia responsabilidad ingresando al siguiente enlace: [ver video aquí].

