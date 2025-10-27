Joven atacó a su ex y a su actual pareja mientras dormían; uno de ellos perdió la vida

El amanecer del domingo 26 de octubre en el barrio Carlos Meisel, al suroccidente de Barranquilla, se vio interrumpido por un hecho que estremeció a toda la comunidad. Un hombre perdió la vida y una mujer resultó herida tras ser atacados dentro de su vivienda mientras descansaban.

El hecho ocurrió hacia las 5:45 de la mañana, cuando, según las primeras versiones, un joven habría ingresado de forma violenta a una casa ubicada en la carrera 24B con calle 75B-14. Dentro del inmueble se encontraban Luis Peralta y Alexandra Agamez Pérez, de 24 años, quienes fueron sorprendidos mientras dormían.

De acuerdo con la información preliminar, el atacante sería la expareja sentimental de Alexandra. Todo apunta a que el joven habría irrumpido en medio de un episodio de celos, desatando un ataque con arma cortopunzante que terminó en tragedia.

Luis Peralta, quien recibió múltiples heridas en el cuerpo, falleció de manera inmediata, mientras que Alexandra fue trasladada de urgencia al Hospital de Barranquilla, donde permanece internada bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones.

Luis Peralta, asesinado en el barrio Carlos Meisel, en Barranquilla.

El hombre responsable del ataque logró huir

Tras lo ocurrido, el presunto agresor huyó del lugar, dejando la escena en completo caos. Vecinos que escucharon los gritos alertaron a las autoridades, quienes llegaron minutos después junto con personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla desplegaron un amplio operativo en distintos puntos de la ciudad para dar con el paradero del responsable. Además, se revisan cámaras de seguridad del sector y se recolectan testimonios de testigos que habrían visto al sospechoso escapar del sitio.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que los uniformados ya tienen pistas importantes sobre el paradero del joven, quien habría abandonado el barrio minutos después del ataque.

Mientras tanto, Alexandra Agamez continúa bajo atención médica, y las autoridades avanzan en la búsqueda del responsable, con la esperanza de esclarecer pronto este hecho que deja una víctima fatal y una comunidad en shock.