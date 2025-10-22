Frío audio de Baby Demoni llorando por reclamo de su pareja: “Dice que nos comíamos…”

Salieron a la luz los audios más dolorosos de Baby Demoni, la creadora de contenido que falleció el pasado 15 de octubre en Bogotá. Su mejor amigo, conocido como La fresa más nea, habló por primera vez sobre los minutos que precedieron su muerte y compartió un mensaje de voz que dejó a todos con el corazón encogido.

En la grabación, la influencer suena totalmente alterada, con una voz entrecortada por el llanto. Entre sus palabras se alcanza a escuchar una frase que ahora resuena entre sus seguidores:

“No sé qué hacer, parce, yo no sé qué hacer, marica, estoy desesperada, vea lo que está diciendo, que usted y yo nos comíamos”, expresó con angustia Baby Demoni, refiriéndose a su pareja, el rapero Samor One.

El audio fue reproducido en el programa Más allá del silencio y evidenció el nivel de tensión que vivía la joven. Según relató su amigo, esa conversación ocurrió apenas horas antes de que Baby Demoni fuera trasladada al hospital.

“Yo traté de calmarla, le dije que no se dejara afectar, que se alejara de esa relación, porque ya había pasado algo parecido con otras personas cercanas”, contó La fresa más nea durante la entrevista.

El creador de contenido aseguró que la influencer estaba fuera de sí, sin saber cómo reaccionar ante los reclamos y las acusaciones que recibía. “Yo la escuché muy mal, muy alterada, y por eso llamé a Juliana Calderón, la hermana de Yina, para que intentara hablar con ella. Le dije que la buscara, que algo no estaba bien”, relató con evidente tristeza.

El audio, que fue presentado por primera vez en Más allá del silencio, dejó ver la cercanía entre ambos amigos, pero también el nivel de control que, según él, ejercía Samor One sobre Baby Demoni. La conversación dura poco más de un minuto, pero fue suficiente para mostrar la desesperación y el miedo con el que la joven intentaba explicar lo que ocurría.

Revelan las causas médicas que llevaron a la muerte de Baby Demoni /Foto: Baby Demoni- Instagram

¿Cómo era la relación de Fresa Nea y Baby Demoni?

Durante la entrevista, el amigo también aclaró que su relación con la influencer siempre fue de amistad, y que la acusación de infidelidad fue un invento que generó una fuerte discusión entre ella y su pareja. “Él decía que ella tenía algo conmigo, pero eso nunca fue cierto. Yo la quería mucho, era mi parcera, y solo quería que estuviera bien”, dijo con la voz entrecortada.

El fragmento de voz se ha viralizado en redes, donde muchos usuarios expresaron tristeza e indignación por lo que escucharon. La fresa más nea explicó que decidió hacerlo público porque considera que el país debe conocer cómo se encontraba su amiga antes de fallecer.