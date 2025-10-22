Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
ANGIE PAHOLA TOBAR
SEBASTIAN VILLA ¿VUELVE A JUGAR?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!
VIDEO: BEBÉ AROJADO A CANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Frío audio de Baby Demoni llorando por reclamo de su pareja: “Dice que nos comíamos…”

Frío audio de Baby Demoni llorando por reclamo de su pareja: “Dice que nos comíamos…”

El mejor amigo de la joven, a quien su pareja habría acusado de infidelidad con Baby Demoni, habló y reveló dolorosos audios entre ambos.