Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
LA GRANDE DEL ECUADOR
VIDEO: JOVEN FALLECE AL IMITAR PELEA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Adiós al manicure y al pedicure: marcas de esmalte ya no podrán usarse y habrá sanciones

Adiós al manicure y al pedicure: marcas de esmalte ya no podrán usarse y habrá sanciones

El anuncio se dio tras inspecciones en salones y tiendas por esmaltes que contienen TPO y DMTA, dos sustancias vetadas. Conoce qué marcas están bajo la lupa.