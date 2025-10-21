Fallece exparticipante de La Voz Colombia; su enfermedad avanzó rápido y fue su final

El talento colombiano está de luto. Joan Alarcón, recordado por su paso en La Voz Colombia 2012, falleció luego de enfrentar una difícil batalla contra el cáncer de células renales en etapa IV. La noticia ha conmocionado a quienes siguieron su carrera desde que, hace más de una década, sorprendió al jurado con su voz y carisma en las audiciones a ciegas del famoso reality.

Aquel año, Joan se presentó frente a Carlos Vives, Andrés Cepeda, Fanny Lu y Ricardo Montaner, logrando que el público y los entrenadores quedaran boquiabiertos con su interpretación. Su potencia vocal fue tal que Montaner no dudó en unirse a él sobre el escenario para cantar La gloria de Dios, en uno de los momentos más memorables de esa temporada.

La presentación de Alarcón fue una de esas que se quedan en la memoria de los seguidores del programa. Su familia, que lo observaba desde el camerino, no podía creer que su hijo estuviera compartiendo tarima con el artista venezolano-argentino. Los aplausos no se hicieron esperar y el público celebró ese instante como un verdadero homenaje al talento colombiano.



Con el paso del tiempo, Joan continuó vinculado a la música, aunque también se dedicó a otros proyectos personales. Sin embargo, en 2024 recibió un diagnóstico que cambió su vida por completo: cáncer renal en etapa avanzada. Desde entonces, el cantante utilizó su cuenta de Instagram, donde reunía más de 11 mil seguidores, para compartir su proceso médico y agradecer el apoyo de sus seres queridos.

A través de fotos y videos, documentó su tratamiento y los retos que enfrentaba cada día, siempre con un tono valiente y esperanzador. En medio de todo, sus seguidores no dejaron de enviarle mensajes de ánimo, recordándole que su voz había inspirado a miles desde aquella primera vez que apareció en televisión.

El exparticipante de La Voz Colombia tuvo dificultades con el sistema de salud

No obstante, en octubre de 2025, Joan publicó un mensaje que reflejaba las dificultades que estaba viviendo dentro del sistema de salud. En él, denunció públicamente los retrasos y malos tratos que, según contó, estaba recibiendo en la Clínica Portoazul Auna de Barranquilla. “Un paciente oncológico tirado en una camilla oxidada desde las 5 a.m. hasta las 10:35 p.m. sin revisión ni tratamiento de dolor”, escribió el cantante, dejando ver la frustración por las demoras en su atención médica.

Murió Joan Alarcón, exparticipante de La Voz Colombia 2012

Ese mensaje generó gran indignación entre sus seguidores, quienes se movilizaron en redes para ayudarlo a conseguir una atención adecuada. A pesar de los esfuerzos, su estado de salud se complicó y, días después, se conoció la noticia de su fallecimiento.

Las honras fúnebres de Joan Alarcón se realizaron en Barranquilla el 18 y 19 de octubre, donde familiares, amigos y seguidores se reunieron para darle el último adiós. En redes sociales, varios compañeros del medio artístico compartieron mensajes en su memoria, destacando su talento, su humildad y el recuerdo imborrable que dejó en la historia de La Voz Colombia.

Aunque su partida deja un vacío entre quienes admiraron su voz, su presentación junto a Ricardo Montaner sigue siendo uno de los momentos más recordados del programa. Esa escena, donde dos voces se unieron para interpretar La gloria de Dios, hoy vuelve a circular en redes como un homenaje a un artista que, sin duda, se ganó el cariño del público colombiano.