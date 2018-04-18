En vivo
La Kalle  / La Voz Colombia

La Voz Colombia

  • Revelan último mensaje que alcanzó a enviar exparticipante de La Voz antes de fallecer
    Revelan último mensaje que alcanzó a enviar exparticipante de La Voz antes de fallecer, imagen de referencia
    Foto: pantallazo tomado de redes sociales
    Farándula

    Revelan último mensaje que alcanzó a enviar exparticipante de La Voz antes de fallecer

    El fallecimiento del exparticipante de La Voz causó mucho revuelo en redes sociales, tras confirmarse la noticia de su deceso.

  • Murió Joan Alarcón, exparticipante de La Voz Colombia 2012
    Murió Joan Alarcón, exparticipante de La Voz Colombia 2012
    /Foto: La Voz Colombia
    Farándula

    Fallece exparticipante de La Voz Colombia; su enfermedad avanzó rápido y fue su final

    El cantante, recordado por su presentación en La Voz Colombia junto a Ricardo Montaner, falleció tras una dura batalla contra el cáncer renal.

  • Miranda, primera ganadora de La Voz Colombia
    Miranda, primera ganadora de La Voz Colombia
    /Foto: Caracol Noticias
    Farándula

    Miranda, primera ganadora de La Voz Colombia, está embarazada; así luce actualmente

    Miranda, la primera ganadora de 'La Voz Colombia', anunció a sus 40 años que está embarazada. Así fue su emotiva publicación y la reacción de sus seguidores.

  • Andrés Cepeda
    Imagen tomada de: Instagram de Andrés Cepeda
    Farándula

    Andrés Cepeda denuncia a reconocida aerolínea por dañar sus guitarras

    El artista bogotano compartió en sus redes sociales un video lamentando lo sucedido y dejó en evidencia la manera cómo es tratado el equipaje de los pasajeros en dicha aerolínea

  • WhatsApp Image 2022-10-10 at 11.08.53 PM.jpeg
    Muere exparticipante de La Voz Teens
    /Foto: captura video/Instagram
    Judiciales

    Muere exparticipante de 'La Voz Teens' en extrañas circunstancias

    El cuerpo sin vida del joven habría sido encontrado por algunos familiares.

  • Memes La Voz Senior
    Memes La Voz Senior
    /Foto: Twitter
    Virales

    La Voz Senior: los mejores memes que deja el segundo día de audiciones

    Las audiciones de La Voz Senior lograron cautivar al público que lo expresa en redes.

  • Jesús y Diomar, La Voz Senior
    Jesús y Diomar, La Voz Senior
    /Foto: Caracol Televisión, audición.
    Noticias

    Jesús y Diomar, el dúo que conquistó el escenario de La Voz Senior y enamoró a los jurados

    Los participantes de 64 y 75 años llegaron al diamante del programa para interpretar su propia versión de 'Clamor montañero', de Régulo Ramírez.

  • Nikki, La Voz Teens
    Nikki, La Voz Teens
    Farándula

    Nikki, exparticipante de ‘La Voz: Teens’, reveló que tiene problemas de adicción al alcohol

    La joven de 21 años confirmó que su salud mental se ha visto afectada pues tiene problemas de alcohol, de los que asegura se han convertido en una lucha diaria.

  • Laura Acuña dia a dia.JPG
    Laura Acuña formará parte de La Voz Colombia
    /Foto: Laura Acuña - Instagram
    Farándula

    Laura Acuña formará parte de la nueva temporada de La Voz en Caracol Televisión

    La presentadora estuvo en Día a Día celebrando los 20 años del programa y está feliz con su nueva casa.

  • Juanse la verde
    Juanse Laverde en La Voz Kids 2018
    / Foto: Caracol TV
    Farándula

    ¡Muy diferente! Así luce hoy en día Juanse Laverde, ganador de la voz Kids 2018

    El tierno niño que robó el corazón de miles de televidentes ahora es más alto, tiene brackets y un divertido look.

