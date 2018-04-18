La Kalle La Voz Colombia
Revelan último mensaje que alcanzó a enviar exparticipante de La Voz antes de fallecer
El fallecimiento del exparticipante de La Voz causó mucho revuelo en redes sociales, tras confirmarse la noticia de su deceso.
Fallece exparticipante de La Voz Colombia; su enfermedad avanzó rápido y fue su final
El cantante, recordado por su presentación en La Voz Colombia junto a Ricardo Montaner, falleció tras una dura batalla contra el cáncer renal.
Miranda, primera ganadora de La Voz Colombia, está embarazada; así luce actualmente
Miranda, la primera ganadora de 'La Voz Colombia', anunció a sus 40 años que está embarazada. Así fue su emotiva publicación y la reacción de sus seguidores.
Andrés Cepeda denuncia a reconocida aerolínea por dañar sus guitarras
El artista bogotano compartió en sus redes sociales un video lamentando lo sucedido y dejó en evidencia la manera cómo es tratado el equipaje de los pasajeros en dicha aerolínea
Muere exparticipante de 'La Voz Teens' en extrañas circunstancias
El cuerpo sin vida del joven habría sido encontrado por algunos familiares.
La Voz Senior: los mejores memes que deja el segundo día de audiciones
Las audiciones de La Voz Senior lograron cautivar al público que lo expresa en redes.
Jesús y Diomar, el dúo que conquistó el escenario de La Voz Senior y enamoró a los jurados
Los participantes de 64 y 75 años llegaron al diamante del programa para interpretar su propia versión de 'Clamor montañero', de Régulo Ramírez.
Nikki, exparticipante de ‘La Voz: Teens’, reveló que tiene problemas de adicción al alcohol
La joven de 21 años confirmó que su salud mental se ha visto afectada pues tiene problemas de alcohol, de los que asegura se han convertido en una lucha diaria.
Laura Acuña formará parte de la nueva temporada de La Voz en Caracol Televisión
La presentadora estuvo en Día a Día celebrando los 20 años del programa y está feliz con su nueva casa.
¡Muy diferente! Así luce hoy en día Juanse Laverde, ganador de la voz Kids 2018
El tierno niño que robó el corazón de miles de televidentes ahora es más alto, tiene brackets y un divertido look.