Miranda, primera ganadora de La Voz Colombia, está embarazada; así luce actualmente

Miranda, la primera ganadora de 'La Voz Colombia', sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando un bebé a sus 40 años.

La cantante, que conquistó al público en 2012 bajo la mentoría de Ricardo Montaner, compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 50 mil seguidores.

Con una emotiva publicación, Miranda dejó ver su emoción ante esta nueva etapa en su vida.

"Here I go again! Y aunque esto era lo que menos esperaba a mis 40 años, solo abrazo la gratitud por ser de nuevo casita de la vida y me aferro con fuerza a las promesas de Dios", escribió en la descripción de la imagen donde muestra una ecografía.

La publicación generó una ola de reacciones, con cientos de comentarios felicitándola y deseándole lo mejor en esta etapa.

¿Cuánto ganó Miranda en el reality de canto?

Su participación en el reality de Caracol Televisión no solo le dio reconocimiento, sino también un importante premio. Miranda se llevó 300 millones de pesos y la oportunidad de firmar con Universal Music, lo que le abrió las puertas para desarrollar su carrera en el género pop.

Aunque con el paso del tiempo su presencia en la escena musical no ha sido tan mediática, su talento sigue siendo reconocido.

En el ámbito personal, Miranda ha demostrado en redes sociales la cercanía con su pareja, Andrés Guerrero Ruiz. Se trata de un reconocido productor musical con casi 10 mil seguidores en Instagram, que ha trabajado con artistas de talla internacional como Sebastián Yatra, John Legend, Danna, Guaynaa y Tini.

Además, su talento ha sido premiado con un Latin Grammy, consolidando su reputación en la industria.

Aunque la cantante ha mantenido su vida privada en reserva, en esta ocasión decidió compartir la felicidad que siente junto a su pareja por la llegada del bebé.

"Felicidades y bendiciones", "Los planes de Dios son más grandes que los nuestros" y "Te deseo lo mejor en esta nueva etapa" , fueron algunos de los comentarios destacados en la publicación.

Miranda sigue siendo recordada como una de las voces más potentes que pasaron por 'La Voz Colombia' y ahora suma un nuevo capítulo en su historia personal y profesional.

