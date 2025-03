Juan Pablo Raba critica sin piedad la cultura de Bogotá: "Me siento como un idiota"

El reconocido actor Juan Pablo Raba , famoso por su participación en producciones colombianas, utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión sobre la violencia en las calles de Bogotá, específicamente en la forma en que los conductores interactúan en el tránsito de la ciudad.

A través de una publicación en Instagram, Raba expresó su descontento y preocupación por la agresividad con la que se maneja en Bogotá.

El actor, quien también conduce el pódcast L os hombres sí lloran, explicó que desde hace meses ha querido abrir un debate sobre esta problemática, pues considera que la violencia en las vías de la capital colombiana se ha vuelto una norma cotidiana.

Su molestia surgió tras un incidente en el tráfico cuando otro conductor no respetó su derecho de paso y, en lugar de ceder el espacio, aceleró para impedir su maniobra. Esta situación lo llevó a cuestionar si el problema radica en la mala señalización vial, la falta de civismo o una violencia implícita en la cultura vial bogotana.

Publicidad

"No sé si es un tema de mala señalización vial, de falta de civismo o de violencia encubierta, y también me incluyo… porque lo que pasa es que cada vez que termino en una situación en la que no me dejan pasar o no dejo pasar, me siento como un idiota", expresó el actor.

Raba también aprovechó su mensaje para hacer un llamado a los conductores sobre el respeto hacia los ciclistas y peatones . Señaló que, con frecuencia, algunos automovilistas intentan asustar a los ciclistas al pasar demasiado cerca de ellos, lo que en muchas ocasiones termina en accidentes fatales.

Publicidad

"Invito también a los ciclistas, porque sabemos lo difícil que es, sabemos que muchos conductores siempre quieren pasarnos lo más cerquita posible, pareciera que con el fin de asustarnos y a veces eso termina en un accidente que pasa igual con los peatones", agregó.

El actor también reflexionó sobre la agresividad en otros escenarios del transporte bogotano, como el sistema de transporte público y los cruces peatonales. Según Raba, la ciudad ha perdido la cultura ciudadana y el respeto por los demás , convirtiendo la movilidad en una experiencia hostil para todos.

Su publicación generó un amplio debate entre sus seguidores, muchos de los cuales coincidieron con sus apreciacione s sobre la hostilidad en el tránsito de Bogotá.

Transitar en general en Bogotá es agresivo, subirse a un bus es agresivo, entrar a una estación de Transmilenio es agresivo, pasar la ciclovía es agresivo. Perdimos la cultura ciudadana y el respeto por el otro comentó uno de sus seguidores.

Publicidad

Con su mensaje, Raba busca poner en la mesa una problemática latente que afecta a miles de personas a diario y que, según él, necesita ser discutida para generar un cambio en la cultura vial de la ciudad.

Mira también: Juan Pablo Raba estrenó su podcast