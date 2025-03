Mauricio Vélez habla sobre lo que realmente pasó y por qué lo sacaron de 'Día a Día'

El reconocido actor y presentador colombiano Mauricio Vélez reveló detalles inéditos sobre su inesperada salida del programa 'Día a día' en una reciente entrevista con Laura Acuña .

En el podcast 'La Sala de Laura Acuña', Mauricio Vélez compartió su versión de los hechos y cómo esta decisión afectó su vida personal y profesional.

Durante la conversación, Mauricio Vélez confesó que su salida del programa fue una sorpresa total. " Me llamaron a una reunión y simplemente me informaron que ya no haría parte del equipo. Fue un golpe duro", expresó el presentador, quien aseguró que el impacto no solo fue emocional, sino también económico.

" Fue muy duro porque no me lo esperaba . Fue muy duro porque el ‘totazo’ económico de quedarse uno sin trabajo y no hacer nada diferente de un día para otro, fue muy duro” , expresó el actor.

Anteriormente el presentador había asegurado que la decisión fue tomada en el marco de una renovación del formato del programa, que buscaba resaltar el empoderamiento femenino. " Día a Día es un avión de tres pasajeros, no de cinco. Y bajaron a unos pasajeros" , expresó

Además de su trabajo como presentador, Mauricio Vélez desarrolló una destacada carrera en la actuación. Ha participado en varias producciones televisivas, entre las que se destacan, 'Oye Bonita', 'Doña Bella' y 'Las detectivas y el Víctor'.

Lejos de quedarse estancado en la nostalgia, Mauricio Vélez decidió alejarse de la televisión y enfocarse en una nueva pasión; la ganadería. Inspirado en el legado de su padre, el presentador encontró en el campo una oportunidad para reinventarse y seguir adelante.

"A veces la vida te da golpes inesperados, pero todo pasa por algo. Hoy estoy en otro lugar, aprendiendo cosas nuevas y disfrutando de esta etapa", comentó Vélez, quien también siguió explorando su faceta artística en la música y la actuación.

La salida de Mauricio Vélez de 'Día a día' generó muchas reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas del medio le expresaron su apoyo. Muchos destacaron su carisma y profesionalismo, asegurando que su ausencia se sigue sintiendo en el programa.

A pesar del impacto inicial, Mauricio Vélez ha demostrado que los cambios, aunque difíciles, pueden ser una oportunidad para el crecimiento personal y profesional. Su historia es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, la adaptación y la reinvención son claves.

