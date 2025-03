Fanáticos reaccionaron al embarazo de Aída Merlano; presumió su barriga en redes sociales

La creadora de contenido y estrella del mundo digital en Colombia, Aida Victoria Merlano se ha logrado ganar un lugar importante en diferentes plataformas digitales, pues su forma de compartir sus experiencias de vida ha permitido que el público conozca más de ella.

El contenido que más disfruta compartir es el de su vida amorosa, considera que es un pilar fundamental en la actualidad, por lo cual disfruta compartir los mejores momentos que pasa con su pareja.

Hace un par de meses la influencer comentó que inició una nueva relación con Juan David Tejada, un reconocido empresario de Colombia, donde además dijo que soñaba con tener una familia y cumplir varios sueños que tenía desde niña, de los cuales uno de ellos era convertirse en mamá.

En una publicación reciente que la creadora de contenido hizo para su Instagram, Aida hizo una reflexión sobre sus últimos años de vida, y reveló a sus seguidores una inesperada noticia.

El video inicia con una reflexión "cómo es que eres tan fuerte? Pues a veces no sé qué es..., se finge. Se aguanta por instinto, porque no queda de otra. Sin importar a qué nos enfrentemos, siempre lo esperamos con la mejor cara” .

Mientras hablaba mostraba algunas imágenes sobre el proceso judicial que enfrentó hace varios años atrás, proceso en el que fue acusada por ayudar a su mamá, Aida Merlano , a escapar de un consultorio odontológico, aun cuando estaba en prisión.

Cuando ya estaba finalizando su video, dijo que pese a todos los acontecimientos negativos que ha tenido que vivir, se encuentra en la mejor etapa de su vida pues tiene la esperanza de un nuevo comienzo, al enterarse que va a ser mamá.

Terminó agregando: “Porque la adversidad resulta en el taller donde construimos a la mujer que vinimos a ser. Y a pesar de todo, siempre tendremos la mágica capacidad de crear esperanza en los senderos más adversos”.

Las palabras de Aida hicieron que su público se emocionara y empezaran a compartir mensajes de felicidad por el momento que estaba compartiendo con Juan David Tejada.

Así reaccionaron los fanáticos al embarazo de Aida Victoria Merlano

En medio de tanta felicidad los seguidores dejaron varios comentarios en sus redes sociales, “Felicitaciones mi Aída, y al agropecuario también” ; “Son las adversidades y las dificultades las que nos forjan y nos hacen lo que somos en este único momento existente. Muchas bendiciones”.

“Yo no puedo con la alegría, has pasado de todo y sufrido de todo. Lo hemos vivido contigo todos los que te seguimos y verte en esta etapa va más allá de ser fan, me siento tía”, y “Es increíble cómo ese sufrimiento se convierte en el motor de tu fuente de luz. Y brillas porque sabes que no te queda otro camino, llegas a lo que estás destinado a ser” . comentaron sus seguidores.

Pero también amigos y allegados a la creadora de contenido no dudaron en reaccionar ante esta noticia, alguno de ellos dijo, “¡Felicidades! Bendiciones para esa nueva vida que llega”, dijo la segura.

Otra reconocida actriz Kimberly Reyes comentó “Felicitaciones”, pero un mensaje que causó más curiosidad y felicidad fue el de Miriam Obregón quien es una de las mejores amigas de Aida donde escribió “preñaron a una inocente. Te amo, mami. Felicidades. Que quede muy claro que quiero que sea niña”.