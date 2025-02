Aida Victoria dio su dulce opinión sobre condena de Epa Colombia; no se quedó con nada

La reconocida creadora de contenido Aida Victoria Merlano ha roto el silencio sobre la reciente condena de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió su opinión sobre la medida impuesta a Barrera, asegurando que la situación la ha tocado en lo personal.

Merlano reveló que, en un primer momento, grabó un video expresando su sentir, pero decidió no publicarlo debido a la fuerte carga emocional que le generó el tema. "No lo publiqué porque se me quebró la voz. Ustedes saben que esto me toca fibras personales.

Tengo problemas legales, mi mamá lleva más de siete años privada de la libertad y yo la cárcel no se la deseo a nadie, ni a mi peor enemigo porque es un infierno", explicó la influencer.

¿Qué le pasó a Epa Colombia?

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 5 años y 2 meses de prisión contra Epa Colombia por su participación en actos vandálicos contra Transmilenio durante el Paro Nacional de 2019.

Barrera fue hallada culpable de perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.

Los hechos por los que fue condenada la influencer ocurrieron en noviembre de 2019, cuando publicó un video en el que destruía infraestructura de Transmilenio, justificándolo como una forma de protesta y argumentando que el dinero del Estado debía destinarse a reparar esos daños en lugar de ser malversado.

Merlano también cuestionó que a Barrera no se le concediera el beneficio de casa por cárcel. "Ella tiene derecho a la casa por cárcel. Su condena es menor a ocho años y su familia depende económicamente de ella, al igual que sus empleados.

Retiraron de la sociedad a una persona que, en lugar de representar un peligro, contribuye", afirmó.

El 27 de enero, Epa Colombia fue detenida por agentes del CTI de la Fiscalía y trasladada al búnker de la entidad antes de ser remitida a la Cárcel El Buen Pastor, donde cumplirá su condena. Su defensa solicitó el beneficio de prisión domiciliaria, pero la justicia no lo concedió.

La opinión de Aida Victoria Merlano sobre este caso cobra relevancia debido a su propia situación legal. En primera instancia, fue condenada a 13 años de prisión por su participación en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, hecho en el que también se vio involucrado su hermano menor.

Este caso ha generado un intenso debate público, con posturas divididas entre quienes consideran justa la condena contra Barrera y quienes creen que, al haber mostrado arrepentimiento y reinserción social, debió recibir una pena menos severa.

