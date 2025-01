Esposo de Aída Victoria, revela su pasado en prisión: “No estaría vivo”

La influencer Aída Victoria Merlano , una de las figuras más populares de Colombia con 6,9 millones de seguidores en Instagram, no deja de ser noticia, y esta vez es su pareja, Juan David Tejada, quien ha capturado la atención de los internautas.

Tejada, empresario ganadero conocido como 'El Agropecuario', r eveló recientemente detalles sobre su pasado judicial, incluyendo una etapa que marcó profundamente su vida: su paso por la cárcel.

En una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, uno de sus seguidores le cuestionó directamente: “¿Es verdad que estuviste en la cárcel?”. Ante esta inquietud, Tejada no dudó en confirmar la información, destacando que la experiencia fue un punto de inflexión en su vida.

“Sí, gracias a mi Dios, porque estaba en un camino que no era. Yo doy gracias todos los días a eso, porque si no me meten a la cárcel, hoy no estaría vivo”, expresó el empresario con sinceridad.

Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano, revela su pasado en prisión Foto: Instagram @jdt21_5

Aunque la revelación sorprendió a muchos, en diciembre de 2024 ya circulaban en la red social X (anteriormente Twitter) publicaciones que vinculaban a Tejada con actividades ilegales como narcotráfico y lavado de dinero.

Estas afirmaciones fueron acompañadas de documentos que supuestamente respaldan dichas acusaciones . Además, al consultar la página oficial de la Rama Judicial de Colombia, se confirmó la existencia de procesos judiciales en curso contra Tejada, registrados en ciudades como Cali, Popayán e Itagüí.

Estos antecedentes han sido motivo de críticas y especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionan el origen de su fortuna.

A pesar de las controversias, muchos seguidores destacaron la valentía de Tejada al confesa r su pasado y reflexionar sobre el impacto que tuvo esta etapa en su vida. Los comentarios en redes sociales oscilaron entre elogios y críticas.

Mientras algunos internautas celebraron su honestidad, otros cuestionaron su integridad con opiniones como: “Ese hombre tiene pinta de traqueto, todo el mundo lo sabe” o “Con esos antecedentes, no sorprende nada”.

Hoy, a sus 35 años, Tejada se dedica al negocio ganadero y cuenta con 13 caballos, según reveló durante la misma interacción con sus seguidores.

Su relación con Aída Victoria Merlano también ha sido tema de conversación, especialmente después de que confirmaran haberse casado en una ceremonia indígena . “Decidimos no contar nada al principio por las críticas que podríamos recibir”, explicó Tejada.

La pareja parece disfrutar de una etapa de felicidad y estabilidad, como lo evidencian las publicaciones donde comparten momentos de vacaciones y celebraciones familiares.

Incluso, la hija de Tejada, Sara, coronada como Teen World Cauca 2024, elogió públicamente a su padre, describiéndolo como un ejemplo y un hombre esforzado que siempre busca darle lo mejor.

Las palabras de Juan David Tejada han generado un intenso debate en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes valoran su sinceridad y quienes lo critican por su pasado.

Sin embargo, su relato también pone de manifiesto la posibilidad de cambio y redención, un mensaje que, según algunos seguidores, podría inspirar a otros a reflexionar sobre sus propios caminos.

Con esta confesión, Tejada no solo ha abierto un capítulo más de su vida al escrutinio público, sino que también ha demostrado que su pasado , aunque difícil, ha sido parte fundamental de su transformación personal.

