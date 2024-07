Aída Victoria Merlano sale a defenderse de las críticas tras su reencuentro con Westcol

En medio de una tormenta de críticas Aída Victoria Merlano, reconocida creadora de contenido, ha salido a defenderse tras ser vista nuevamente con su ex pareja, el streamer Westcol.

Después de haber asegurado públicamente que su relación había terminado, los dos fueron captados en actitud cariñosa durante la final de la Copa América 2024, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.

Merlano, quien siempre ha sido abierta sobre su vida personal, decidió responder a sus detractores a través de sus historias en Instagram. "A la gente le gusta el conflicto", afirmó, refiriéndose a la polémica generada por su encuentro con Westcol.

La influenciadora defendió su derecho a estar donde se siente feliz y subrayó que su ex pareja nunca fue un mal hombre, sino alguien que siempre la ha apoyado.

Publicidad

La empresaria Yina Calderón también se pronunció sobre el tema, criticando a Merlano por, según ella, no seguir sus propios consejos de amor propio.

A pesar de estas críticas Aída Victoria no dudó en explicar su postura y aclarar los rumores de una posible reconciliación. "Yo siempre he dicho que amo a mi ex", declaró en sus redes sociales, subrayando que el verdadero empoderamiento radica en tener el poder de decisión sobre su vida.

Publicidad

"Entonces si yo voy a verme el partido con mi ex dicen ¿dónde quedó el empoderamiento? Pues ¿Qué más empoderamiento que tener poder de decisión en mi vida? ¿Qué más empoderamiento que me importe más lo que yo quiero hacer, lo que me nace de corazón, que lo que la gente me está dictando que yo debo hacer?".

Merlano también aprovechó para contextualizar el reencuentro con Westcol, explicando que ambos terminaron en el mismo lugar por una casualidad. "No tenía planeado ir al partido con ‘Westcol’, pero terminamos en el mismo lugar porque el ‘streamer’ perdió su vuelo a Miami".

La creadora de contenido concluyó sus declaraciones afirmando que confía en el proceso de las cosas y no se arrepiente de sus acciones. "El que es para uno, es para uno, uno está con la persona que le tiene que dar el aprendizaje que tiene que ser y si las cosas tienen que pasar, pasan".

Aída Victoria Merlano, con más de 6.6 millones de seguidores en Instagram, continúa siendo un referente en temas de empoderamiento femenino y amor propio, aunque sus acciones recientes han generado controversia.

Publicidad

Mira también: Yina Calderón habría lanzado una indirecta a Aída Victoria