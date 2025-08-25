Medium revela detalle inédito sobre muerte de Kaleth Morales: "Lo pudo retrasar"

Veinte años después de su sentida partida, la muerte de Kaleth Morales sigue siendo un tema de profundo dolor para su familia y sus innumerables seguidores.

Sin embargo, en El Klub de La Kalle, la médium Noelia Pace reconocida por su habilidad para comunicarse con el "más allá" y su rol como tanatóloga, arrojó luz sobre un detalle inédito que podría cambiar la percepción de su final.

Pace reveló que la muerte del artista tuvo un "retraso de 2 horas", un factor que, según ella, impidió que Kaleth "acomodara las cosas como quisiera" antes de su fallecimiento.

Noelia Pace, quien se describe como médium, vidente y especialista en tanatología –la disciplina que acompaña el proceso de duelo–, utiliza su don para ayudar a las personas a comprender la muerte no como un final, sino como una "transformación".

Para la médium, el dolor no reside en la muerte misma, sino en el proceso anterior y en el sufrimiento que experimentan los seres queridos que quedan en el plano terrenal. Es en este contexto de redefinición de la muerte que surge el concepto de las "muertes a destiempo", una idea que genera mucha curiosidad en sus "encuentros" públicos.

La médium explicó que una "muerte a destiempo" no implica que la persona no fuera a morir, sino que la forma o el momento cronológico de su partida se vieron alterados.

"El destiempo cronológico nuestro nuestro tiempo gregoriano nada que ver con las almas... significaba que no iba a morir no iba a morir igual pero no de esa forma eso fue atravesó el tiempo", detalló Pace.

En el caso de Kaleth Morales, este "retraso de 2 horas" fue crucial. Pace reveló que Kaleth iba "rápido" porque tenía una cita en el estudio a las 4 de la tarde para producir para su padre, Miguel.

Si la muerte se hubiera producido un poco más tarde, "hubiese podido llegar a lo que necesitaba" o "acomodar las cosas como quisiera", evitando que su partida fuera un "torbellino" que no dio tiempo a entender lo sucedido.

Esta revelación resonó profundamente en Juank, amigo y músico de Kaleth quien también estaba presente en la entrevista, compartió una experiencia que a la luz de las palabras de Noelia, cobró un nuevo significado. Juank relató que en su último concierto, un evento "grandísimo" en Bogotá ante 40.000 personas, Kaleth le dio dos abrazos de despedida, un gesto inusual.

"El último show me da un abrazo y después me dice me da otro abrazo y me dice 'Jo mi compañero.' Dos veces que en el momento yo no yo no lo no lo entendí o sea yo lo vi normal pero ya después que muere yo digo me dio dos abrazos en despedida", recordó.

Noelia confirmó que estas son las señales que las almas dan, y que Samuel ahora, con la conexión viva, podía atar cabos y comprender la premonición de su padre.

La médium profundizó en la capacidad del alma para percibir su propio destino.

"Todos nosotros como alma en plano terrenal sabemos qué va a pasar y cuándo", afirmó Pace, aunque aclaró que el ego y la "conciencia limitada" en la vida terrenal a menudo nos impiden reconocer estas señales.

Sin embargo, después de la partida de un ser querido, es común que las familias recuerden gestos o palabras que en retrospectiva parecen claros indicios de una despedida, como si el alma hubiera dejado "cosas encargadas" o "por las dudas".

Mira la entrevista completa aquí: