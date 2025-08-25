Aida Victoria Merlano estaría pasando una crisis con su pareja; esto respondió

En los últimos días, Aida Victoria Merlano ha estado en el centro de las conversaciones por el hijo que tuvo con Juan David Tejada. Sin embargo, un detalle ha despertado la curiosidad de muchos de sus seguidores: se habla de una posible crisis en la relación, ya que, según algunos fans, la pareja no estaría pasando por su mejor momento.

¿Qué ocurre entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

En la publicación más reciente de Juan David en Instagram donde cuenta con casi un millón de seguidores, varios usuarios le han preguntado por qué ya no aparece en fotos junto a la hija de la exsenadora colombiana, e incluso lo han criticado con comentarios como:

“Se me salió el agropecuario”, “solo menciona al hijo y no expresa cariño hacia Aida, un hombre más como todos”, “yo creo que se separaron”, “las parejas normales no están juntas todo el día; si la mamá está en dieta, él debe trabajar”, “no se les ve juntos desde que nació el bebé”, “está en todo menos en la crianza del niño”, “queremos verte con Aida para aclarar si siguen juntos”.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano?

La creadora de contenido, conocida también por ser expareja de Westcol, subió una historia en Instagram donde tiene más de siete millones de seguidores, riendo y diciendo: “Muchachas, a agosto no le cabe un chisme más”. Esto hizo pensar a muchos que podría tratarse de una respuesta indirecta sobre los rumores de separación.

Por otro lado, el portal Rechismes compartió capturas de supuestos chats en los que algunas personas aseguraban que la relación habría terminado. Sin revelar identidades, afirmaron que todo llegó a su fin e incluso mencionaron que la hija de él, Sara Tejada, habría confirmado la ruptura a alguien.

En un video reciente, Aida Victoria contó cuánto tiempo llevaba con Juan David: en total fueron ocho meses, de los cuales cinco transcurrieron durante el embarazo, lo que significa que apenas compartieron tres meses de noviazgo antes del nacimiento de su primer hijo.

Entre risas, Aida confesó que no era algo recomendable, lo que generó todo tipo de reacciones en redes: algunos aseguraron que han vivido historias similares, mientras que otros criticaron la decisión de la pareja.

