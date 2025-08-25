La filtración del expediente sobre el caso del menor de edad que acabó con la vida de su papá y su hermanita dentro de una casa ubicada en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá, desata nuevamente estupor en Colombia sobre cómo y por qué ocurrieron los hechos.

Se trata del hecho cometido por un joven de 14 años en la noche del 30 de julio de 2024 cuando, de forma inesperada, atacó sin piedad a su propio papá y a su hermanita hasta segarles la vida mientras su mamá se encontraba en una reunión de amigas en un restaurante.

Los hechos desataron toda una consternación en Colombia por detalles como que el agresor es hijo de la víctima y quien además mostró nulas señales de arrepentimiento durante y después de ser aprehendido por autoridades.



Ahora, luego de un año de estos hechos el caso volvió a ser centro de atención en el país debido a que se conoció la declaración del menor de edad en la que reconoció ser el responsable de apagar la vida de su padre y hermana.

Se trata de una declaración incluida en el expediente de este caso y que fue conocido en su totalidad por Semana en el que el joven revela cómo se habría preparado previamente para cometer el acto sin opción de fallar en su presunto intento de generar daño.

