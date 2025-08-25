En vivo
La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Joven que acabó con su papá dijo que en clase de Biología aprendió dónde atacar sin fallar

Joven que acabó con su papá dijo que en clase de Biología aprendió dónde atacar sin fallar

Se filtraron detalles desconocidos sobre el triste hecho en que un adolescente acabó con la vida de su propio padre y su hermanita dentro de una casa en Suba. Bogotá.

Caso de menor de edad que acabó con la vida de su papá en Suba
Caso de menor de edad que acabó con la vida de su papá en Suba
Compuesta: Tomada de Semana y redes sociales
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: agosto 25, 2025 08:16 a. m.

