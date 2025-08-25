En vivo
Murió la reconocida actriz Verónica Echegui tras sufrir varios años con cáncer

Murió la reconocida actriz Verónica Echegui tras sufrir varios años con cáncer

Verónica Echegui, actriz española de 42 años, falleció en Madrid a causa de un cáncer que mantuvo en reserva. Reconocida por su talento y versatilidad, alcanzó la fama en 2006 con Yo soy la Juani.

