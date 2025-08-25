La mordedura que delató a mujer que acabó con su bebé de la peor forma; encajó exacto

La búsqueda de justicia por León Aquino, un pequeño de 18 meses cuya vida fue truncada en septiembre de 2021, finalmente llega al inicio del juicio oral.

Cuatro años después de su muerte en Berazategui, Argentina, la Justicia se prepara para escuchar los detalles de un caso que conmocionó al país. En el banquillo de los acusados estarán su mamá, Yésica del Carmen Aquino (36), y quien era su pareja en aquel momento, Roberto Carlos Fernández (33).



León ingresó al hospital El Cruce de Florencio Varela el 19 de septiembre de 2021, con lesiones graves y claras señales de maltrato.

Aunque su madre intentó convencer a los médicos de que el niño se había ahogado con leche, el personal de salud notó de inmediato que su pequeño cuerpo estaba cubierto de moretones, mordeduras y pinchazos.

Fue entonces cuando dieron aviso a la Policía. A pesar de los esfuerzos, León no resistió y falleció días después.

La fiscal Gabriela Mateos inició rápidamente la investigación, ordenando la autopsia y la detención de la madre.

Horas más tarde, Fernández fue arrestado en Merlo. El informe forense confirmó que el bebé había sido víctima de golpes, mordeduras en el cuello y múltiples pinchazos con agujas en varias partes del cuerpo.

Lo más impactante fue el hallazgo de una aguja oxidada incrustada en su espalda, que pudo haberle provocado la septicemia que lo llevó a la muerte, estas lesiones no eran recientes, sino que venían casi desde su nacimiento.

Los expedientes médicos documentaron moretones en la frente, hematomas en los brazos y marcas de pinchazos en manos y muñecas.

Una de las mordeduras en el cuello incluso coincidió con la dentadura de la madre, según las impresiones dentales.

Este caso no era desconocido, vecinos y familiares, en especial las tías de León, habían intentado alertar a las autoridades en varias ocasiones sobre los maltratos que sufrían el pequeño y sus hermanitos.

Ayelén, una de las tías, relató que, desde que la mamá de León comenzó su relación con Fernández, la casa se había convertido en un lugar de constantes gritos y miedo para los niños. "Les tiraban agua fría, les pegaban con palos, les ponían pimienta en la comida," confesó Ayelén a Infobae.

Recordó cómo a León lo dejaban mojado frente a la ventana en invierno y cómo "le hacían caminos de pan en la cuna para que las hormigas lo mordieran".

Además, ambos adultos amenazaban a los chicos para que no contaran nada, lo que muchas veces los llevaba a mentir a los médicos por miedo.

Tras el fallecimiento de León, sus hermanos, visiblemente traumatizados, fueron separados por orden judicial, buscando reconstruir sus vidas en distintos hogares y con otros familiares.

Las tías maternas de León han mantenido viva la lucha por justicia durante estos cuatro años.

"Queremos perpetua para los dos, que ninguno se escape con excusas," expresó Ayelén, cuyo pedido es el clamor de toda la familia.

Yésica Aquino enfrenta la acusación de homicidio agravado por el vínculo, con ensañamiento y alevosía, o alternativamente por omisión. Por su parte, Fernández está acusado de homicidio calificado.

