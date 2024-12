Aída Victoria Merlano le sacó 'los trapitos al sol' a Westcol: "Voy a hacer que te pese"

El streamer paisa Westcol y la influencer Aída Victoria Merlano, hija de la exsenadora condenada Aída Merlano, vuelven a ser tema de conversación tras una serie de declaraciones cruzadas. Aunque su relación sentimental terminó hace meses , recientes acciones en redes sociales han revivido tensiones y desencadenado un fuerte intercambio de palabras.

Todo comenzó cuando Westcol participó en un reto durante una transmisión en vivo, que implicaba enviar mensajes al actual novio de Merlano, el empresario Juan David Tejada. Este acto provocó que Merlano rompiera el silencio y respondiera con contundencia, desglosando una lista de incidentes que incluyen ataques hacia ella, su pareja y hasta la hija de este último.

Entre las pruebas presentadas por la barranquillera, figuran c apturas de pantalla de mensajes inapropiados y comentarios ofensivos dirigidos a la hija de 13 años de Tejada, producto de las acciones de algunos seguidores del streamer. Según Merlano, lo que Westcol calificó como un “reto” desencadenó una oleada de acoso hacia su círculo familiar. “Esto no es un juego, es una irresponsabilidad” , afirmó la creadora de contenido, quien suma más de 6,7 millones de seguidores en Instagram.

“Te voy a dar un consejo: sácate mi nombre de la boca y respeta a mi familia. Si el día que yo llegue a estar en embarazo tú me haces pasar siquiera un mal rato y llegas a poner en riesgo la vida de un hijo mío por tus babosadas, yo te juro por lo más sagrado que voy a hacer que te pese todos los días de tu vida”. Aída Victoria Merlano

En su video respuesta, Aída Victoria negó las acusaciones de Westcol, quien la habría catalogado de oportunista y mantenida. Merlano no dudó en recordarle que, al momento de conocerse, ella ya gozaba de estabilidad económica, con empresas constituidas y un penthouse. Incluso señaló que fue ella quien le enseñó al streamer cómo monetizar en Instagram, ayudándole a cerrar contratos de los que no obtuvo retribución alguna.

Publicidad

“Escribirle al novio de tu ex no está bien, ni como chiste ni como reto. No sabes el impacto que puede tener en otras personas. Mientras tú juegas a desestabilizar mi relación, yo podría haber hecho lo mismo con la tuya, pero jamás me rebajaría a ese nivel”, comentó la barranquillera en su intervención.

Merlano también sacó a relucir aspectos polémicos sobre Westcol, como la supuesta propiedad de una camioneta Cybertruck, que, según ella, le pertenece. Además, hizo mención de canciones de artistas amigos del streamer, como Blessd y Cris R, en las que se aludía a infidelidades durante su relación.