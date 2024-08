Aida Victoria Merlano se destapó sobre relación con Westcol: “El enemigo público del otro”

Una de las parejas más famosas del mundo de las redes sociales fue la conformada por la creadora de contenido y modelo barranquillera Aida Victoria Merlano y el streamer paisa Westcol, quienes dieron mucho de que hablar cuando estuvieron juntos, pasando incluso por el momento en el que Aida fue condenada por la fuga de su madre.

La historia entre ambos terminó de la manera en la que menos esperaban, pues estando en medio de un stream, la creadora de contenido le reclamó por un chisme acerca de una presunta infidelidad que el paisa habría cometido en su bar en Medellín.

La situación escaló hasta tal punto que en medio de la transmisión la relación terminó, causando polémica en las redes sociales. Meses después del suceso se le ha visto a la modelo cerca a Westcol, viendo el partido de la final de la Copa América entre Colombia y Argentina, por lo que muchos especularon acerca de que habrían vuelto.

En una reciente dinámica, la creadora de contenido respondió a algunas preguntas de sus seguidores, entre las cuales le hablaron sobre Westcol. Con mucha seguridad, la barranquillera aseguró que su relación fue tan buena que no quería que se convirtieran en enemigos: “¿Qué pasó con West? Lo mismo que siempre les he dicho, yo lo único que no quería es que mi relación terminara de forma caótica”.

Así mismo, dejó claro que no está con el streamer y que lo que sucedió los hizo mejorar, pero que su mejor versión, lastimosamente, no será para estar juntos: “Aprendimos lo que teníamos que aprender, nos convertimos en mejores versiones de nosotros, pero al final del día, eso es bien triste, pero pasa en la vida y es que esa mejor versión le termina tocando a otro. Él será una mejor versión para su próxima relación y yo seré para la mía”.

