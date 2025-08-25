Estas son las técnicas correctas para hacer una sentadilla, según expertos

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Dentro del mundo del entrenamiento físico, la sentadilla destaca como una herramienta fundamental para el desarrollo de fuerza en la parte inferior del cuerpo. Este ejercicio involucra de manera efectiva grupos musculares clave como glúteos, cuádriceps, abdomen y zona lumbar.
Lee más: ¡Nunca te duches después de hacer ejercicio! La razón médica que podría sorprenderte
Su carácter funcional permite replicar acciones diarias como levantarse de una silla o agacharse, lo que la convierte en un componente indispensable tanto en rutinas para principiantes como en planes de atletas avanzados. Sin embargo, su efectividad no depende solo del esfuerzo, sino también de la precisión con la que se realiza. Dominar la técnica es crucial para prevenir molestias y lesiones.
Diversas adaptaciones de la sentadilla permiten ajustar el trabajo a distintas capacidades físicas y enfocar el estímulo en músculos específicos:
Ejecutar sentadillas sin atención a la forma puede acarrear consecuencias negativas, tanto a corto como a largo plazo. Estudios publicados por el NCBI advierten que errores comunes como empujar las rodillas hacia adentro, levantar los talones o inclinar excesivamente el torso pueden generar desbalances musculares, sobrecargar las articulaciones y aumentar el riesgo de lesión.
Lee más: Ponte en forma en solo 10 Minutos; rutina de ejercicios ideal para principiantes
Publicidad
Además, una movilidad limitada en las articulaciones del tobillo o la cadera suele impedir una correcta ejecución, lo cual compromete la eficacia del ejercicio y puede afectar la postura general, desde la zona lumbar hasta los pies.
Según especialistas en rendimiento físico citados por Men’s Health, estos son los elementos esenciales que aseguran una correcta ejecución:
Publicidad
Incorporar la sentadilla en tu programa de ejercicio aporta beneficios significativos para la fuerza, la estabilidad y la movilidad. No obstante, su impacto positivo depende completamente de una ejecución consciente, adaptada a tu nivel de experiencia y características físicas.
Mira también: RUTINA EN 10 MINUTOS para PRINCIPIANTES | Ejercicios fáciles en casa con Jennifer Smith