Sale a la luz emotivo mensaje oculto que dejó actor de Padres e Hijos antes de perder la vida

El pasado 27 de noviembre de 2025, perdió la vida Conrado Osorio, actor reconocido por su participación en ‘Padres e Hijos’, falleciendo a sus 49 años de edad, tras estar enfrentando una larga batalla contra un cáncer de colón, el cual ya había realizado metástasis en varias partes de su cuerpo.

Sumado a esto, Conrado participó en producciones colombianas como ‘El cartel de los sapos’, ‘Los canarios’ y ‘La viuda negra’. Desde el 16 de septiembre el actor confirmó públicamente que tuvo complicaciones de salud, pese a esto, él se mantenía muy optimista sobre su estado de salud y de poder superar esta enfermedad.

Sin embargo, su hermano Jhon Jairo Osorio, fue el encargado de dar a conocer su muerte, con un mensaje en sus redes sociales. “Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente”, escribió en su instagram.

Casi un mes después del fallecimiento de Conrado Osorio, su hermano entregó una entrevista exclusiva con La Red, donde comentó nuevos detalles de los últimos momentos del actor, así mismo, reveló un mensaje oculto de su familiar.



¿Qué afirmó Jhon Jairo sobre Conrado Osorio en la entrevista?

Inicialmente, el periodista deportivo comentó que cuando inició con esta enfermedad tuvo un proceso de cerca de dos años. “Primero fue cirugía, luego quimioterapia, después radioterapia. En los últimos meses estuvo mucho tiempo hospitalizado y ahí tuve la fortuna de acompañarlo muchas noches”, relató.

Publicidad

Posteriormente, explicó que su relación con Conrado creció más debido a las conversaciones que mantuvieron a media noche. Así mismo, confesó que él tenía la esperanza de superar esta enfermedad y salir adelante. De igual forma, confirmó que su hermano tenía la ilusión de ser actor de cine.

Puedes leer: Voraz incendio en conjunto residencial deja 13 personas fallecidas y varios heridos

Publicidad

Jhon Jairo explicó que debido a una insuficiencia renal que sufrió su hermano, las toxinas comenzaron a llegar al cerebro, por lo cual, este se comenzó a ir lentamente. Pese a esto, recordó que en los últimos momentos se encontraban él, su mamá y Conrado Osorio.

Posteriormente, reveló que tras revisar las pertenencias del fallecido encontró una nota de voz que fue grabada días antes de perder la vida.

“No era un mensaje dirigido a nadie. Era para él mismo. Se hablaba, se grababa y aceptaba que la enfermedad fue un aprendizaje, que ya había cumplido su misión, que estaba tranquilo y entendía la función de la enfermedad en su vida”, reveló conmovido el periodista deportivo.

Finalmente, Jhon Jairo explicó que la partida de su hermano dejó un vacío inmenso debido a que a este le gustaba la navidad, vivir las épocas previas de esta época. Así mismo, relató que entre más lágrimas iba sacando más se puede asimilar la partida de este.