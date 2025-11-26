Voraz incendio en conjunto residencial deja 13 personas fallecidas y varios heridos

Un voraz incendio se desató la tarde de este miércoles en un complejo residencial de Hong Kong, generando una columna de fuego y humo que se elevó sobre los andamios de bambú y las redes de construcción instaladas alrededor de los edificios. El siniestro ocurrió en el distrito de Tai Po, cerca de la frontera con la ciudad china continental de Shenzhen, y movilizó a decenas de bomberos y equipos de emergencia.

El complejo afectado estaba compuesto por ocho bloques de apartamentos con casi 2.000 unidades, según los registros. La policía recibió múltiples informes de personas atrapadas en los edificios, lo que complicó las labores de rescate y evacuación.

Hasta el momento, nueve personas, incluido un bombero, fallecieron en el lugar del incendio, mientras que cuatro más murieron tras ser trasladadas al hospital. Además, 15 personas resultaron heridas, entre ellas dos bomberos: uno presenta agotamiento extremo y el otro sufrió una lesión en la pierna durante las labores de rescate.

El incendio fue reportado a media tarde y rápidamente se elevó a alarma Nº 4, el segundo nivel más alto de gravedad según el Departamento de Servicios de Bomberos de Hong Kong. Las llamas consumieron rápidamente los andamios de bambú, que son comunes en la ciudad para proyectos de construcción y renovación, pero que este año comenzaron a ser retirados gradualmente de los proyectos públicos por razones de seguridad.

Causas del incendio en Hong Kong

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas del incendio, mientras que los servicios de emergencia continúan evaluando los daños y brindando atención médica a los afectados. Se espera que la cifra de víctimas y heridos pueda actualizarse conforme avancen los operativos.

Este trágico incidente destaca los riesgos asociados con los andamios de bambú, utilizados ampliamente en Hong Kong, y subraya la importancia de los protocolos de seguridad en construcciones urbanas densamente pobladas. Mientras tanto, la comunidad local se mantiene en alerta y muchos vecinos han ofrecido refugio temporal a los residentes evacuados del complejo afectado.