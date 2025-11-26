Mujer dada por muerta despierta segundos antes de ser cremada: explicación médica

Una mujer de 65 años en Tailandia sorprendió a todos cuando comenzó a moverse justo antes de ser cremada, generando un hecho que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El incidente ocurrió en el templo Wat Rat Prakhong Tham, ubicado en la provincia de Nonthaburi, a las afueras de Bangkok.

En un video compartido por testigos se observa a la mujer acostada en un ataúd blanco en la parte trasera de una camioneta, moviendo ligeramente los brazos y la cabeza.

“Me sorprendí un poco, así que les pedí que abrieran el ataúd, y todos se sobresaltaron. La vi abrir un poco los ojos y golpear el costado del ataúd. Debió de llevar bastante tiempo golpeando”, comentó Pairat Soodthoop, gerente de asuntos generales y financieros del templo.

La familia había creído que la mujer había fallecido tras varios días sin respuesta y problemas respiratorios. Su hermano, recordando que ella llevaba aproximadamente dos años postrada en cama, la trasladó en ataúd durante 500 kilómetros hacia un hospital en Bangkok, con la intención de donar sus órganos, tal como ella había solicitado previamente. Sin embargo, el hospital rechazó la solicitud porque no contaban con un certificado oficial de defunción.

Ante la negativa, el hermano se dirigió al templo Wat Rat Prakhong Tham, que ofrece servicios de cremación gratuitos, pero nuevamente se encontró con la falta del documento que acreditara su fallecimiento.

Mientras el personal del templo explicaba los pasos para obtener el certificado, comenzaron a escuchar golpes desde el ataúd. Procedieron a abrirlo y descubrieron que la mujer estaba viva, por lo que inmediatamente la evaluaron y la trasladaron a un hospital cercano para recibir atención médica.

Posible explicación médica del incidente

Es probable que la mujer haya experimentado un estado de inconsciencia profundo o un colapso temporal que hizo que pareciera muerta. Situaciones como un desmayo prolongado, problemas cardíacos, respiratorios o metabólicos pueden provocar que los signos vitales sean tan leves que pasen desapercibidos, dando la falsa impresión de fallecimiento.

Este tipo de episodios, aunque raros, se conocen en medicina como “muerte aparente”, y requieren atención inmediata para confirmar la verdadera condición de la persona antes de tomar decisiones finales.