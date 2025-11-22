Hombre mantiene nueva relación mientras su esposa permanece congelada por 30 años

Gui Junmin, un hombre de 57 años chino, es noticia al confirmarse que hoy mantiene una nueva relación mientras su esposa, Zhan Wenlian, permanece congelada desde hace varios años. El caso generó amplio interés público debido a la combinación de ciencia experimental, decisiones familiares y un manejo extraño del duelo.

Zhan Wenlian falleció tras ser diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa avanzada. Luego de su muerte y siguiendo un acuerdo firmado por ambos, Gui autorizó que su cuerpo fuese preservado mediante criogenización en el Instituto de Ciencias de la Vida Shandong Yinfeng.

La criogenización de Zhan Wenlian y un contrato de 30 años

El contrato establece que el proceso de preservación será por 30 años, tiempo durante el cual la tecnología podría, en teoría, evolucionar al punto de intentar una reanimación, aunque este escenario no cuenta con respaldo científico comprobado.



Después de la criogenización, Gui vivió solo durante dos años. En 2020, sufrió un episodio de gota que lo dejó inmovilizado por dos días, sin capacidad para pedir ayuda.



Tras ese incidente, un amigo lo contactó con Wang Chunxia, quien trabajaba entonces en ventas de seguros. Con el tiempo, ambos desarrollaron una relación sentimental que hoy se mantiene estable.

El propio Gui comenta en medios que su vínculo con Wang se volvió solido tras una etapa en la que él requería apoyo constante. Aun así, aclaró que la situación es compleja debido a la existencia del acuerdo previo con su difunta esposa.

De acuerdo con sus declaraciones, mantiene una postura en la que reconoce que su vida actual debe continuar, pero también afirma que el recuerdo de Zhan Wenlian sigue siendo central en su historia personal.

La relación entre Gui Junmin y Wang Chunxia generó múltiples reacciones, especialmente porque la esposa congelada permanece en una instalación especializada con la idea de un eventual intento de reanimación futuro. La criogenización humana, sin embargo, continúa siendo experimental.

No existen casos documentados de reactivación exitosa de un cuerpo humano preservado en estas condiciones. Especialistas reiteran que, aunque la preservación de tejidos y órganos puede lograrse mediante bajas temperaturas extremas, la recuperación de funciones orgánicas completas es un escenario no demostrado.

Asimismo, el caso levanta preguntas sobre la logística del acuerdo de 30 años. Gui dice que visita periódicamente la instalación donde se encuentra Zhan Wenlian.

Aunque no hay un protocolo oficial sobre qué ocurriría si, en un escenario hipotético, una reanimación fuese intentada en el futuro, él explica que mantiene ese compromiso como parte de la decisión tomada en vida por ambos.

Lo cierto es que hoy Gui lleva una vida compartida con Wang Chunxia, mientras continúa vinculado al contrato de criogenización firmado con Zhan Wenlian.