Hombre declarado muerto durante 6 minutos revivió y contó lo que vio en 'el más allá'

Hombre declarado muerto durante 6 minutos revivió y contó lo que vio en 'el más allá’

Un hombre de 59 años compartió con el mundo la extraña experiencia que vivió en el ‘más allá’ luego de haber sido declarado clínicamente muerto durante seis minutos.

John Davis narró su experiencia en 'el más allá'
Hombre declarado muerto durante 6 minutos revivió y contó lo que vio en 'el más allá’, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

John Davis, un hombre de 59 años, captó la atención en las redes sociales al compartir su experiencia, tras haber sido declarado clínicamente muerto durante seis minutos hace casi cuatro décadas. Donde aprovechó y le compartió a sus seguidores su experiencia en el pódcast de Youtube Next Level Soul.

El hombre explicó que todo ocurrió como una cadena de eventos un fin de semana de verano en la casa de sus padres, cuando tenía 21 años de edad y montaba una motoneta. Sin embargo, por intentar esquivar una ardilla el joven sufrió se estrelló contra un árbol y tuvo que ser sometido a una cirugía de reimplante de tendones en su mano.

Puedes leer: La reacción viral de la candidata de Chiquinquirá que se robó el show: "Yo me parcho"

Davis explicó que el proceso rutinario se convirtió en un extenso camino debido a que mientras los médicos le inyectaron la anestesia y el sintió como este líquido llegó hasta su corazón. En ese instante debido a una reacción alérgica, su corazón se detuvo hasta 6 minutos.

En el mismo segundo en que cerró los ojos, murió, explicó John Davis en este pódcast. Después cuando él "abrió los ojos" y estaba de pie en el "edificio de mármol más hermoso y perfecto" que jamás pudo imaginar. Se encontró en un pasillo de mármol que se extendía sin fin, con "túneles o puertas ornamentadas" talladas a su izquierda.

¿Qué más reveló John Davis sobre su experiencia?

Durante su intervención en la entrevista explicó que tenía, un guía invisible, cuya voz escuchaba constantemente en su oído izquierdo y este le explicó que se encontraban en un Centro de Orientación. Sumado a esto, John Davis aseguró que el tiempo en este lugar es completamente diferente al terrenal, detallando que la experiencia duró casi dos horas, mientras fue diagnosticado con muerte clínica.

Guiado por la voz, avanzó hacia un jardín inmenso y luminoso, un espacio de incomparable paz donde, según él, las personas fallecidas se reúnen con sus seres queridos ya muertos. Luego, John Davis fue llevado a un amplio recinto donde los recién llegados podían observar fragmentos de su propia vida, proyectados "como películas en el aire".

Puedes leer: Mujer se casa con un novio virtual creado en ChatGPT: “Sé que es raro”

Un evento asombroso que presenció fue el de un hombre de unos 80 años que había muerto de un ataque al corazón. Al cruzar un túnel, una consejera lo tomó de las manos y comenzaron a hablar, explicó el hombre durante este podcast.

El recorrido espiritual culminó frente a una figura imponente. John Davis describe que vió a un hombre envuelto en una túnica con una faja roja y una luz tan intensa que le impedía distinguir su rostro. La figura levantó las manos y pronunció el mensaje que marcó la vida de Davis: “Debes decirles que la muerte no existe”.

Inmediatamente después de escuchar esta frase, todo se desvaneció. Davis regresó a su cuerpo con un sobresalto en la sala de cirugía, donde los médicos intentaban estabilizarlo, sorprendidos de que abriera los ojos, tras permanecer hasta 6 minutos sin pulso alguno.

