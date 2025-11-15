Vidente colombiano advierte sobre una fuerte explosión con varias personas afectadas

El vidente colombiano Uriel Vásquez Gualtero volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir, mediante su cuenta oficial de TikTok, una predicción que generó preocupación entre sus seguidores. Según el joven de Ibagué, se le mostró un escenario que involucraría una explosión, con la posibilidad de afectar la vida y la salud de varias personas.

En el video publicado, Uriel se mostró visiblemente serio y reflexivo, invitando a su audiencia a tomar sus palabras con respeto y a acercarse a la espiritualidad como guía. “Les quiero compartir algo que me mostraron en el plano espiritual y se los comparto a todos ustedes siempre con muchísimo respeto, invitando a las personas a estar muy cerca de Dios y estar en oración. Me mostraban un tipo como de explosión, como de ataque donde varias personas se podían llegar a ver afectadas”, señaló.

La advertencia de la explosión que inquietó a sus seguidores

El vidente enfatizó que no se trataba de un mensaje para generar miedo, sino de un llamado de atención para que sus seguidores estén atentos y cuiden de sí mismos y de quienes los rodean. Aunque no indicó la ubicación exacta ni la causa del posible incidente, la intensidad de la revelación y la descripción de un ambiente de caos y preocupación generaron un efecto inmediato entre los usuarios de la plataforma.

A lo largo del último año, Uriel Vásquez Gualtero ha compartido diversas predicciones que, según sus seguidores, se han cumplido o se han acercado a los eventos reales, lo que ha consolidado su presencia en el ámbito digital y le ha dado credibilidad dentro de la comunidad que lo sigue. “Ustedes saben que yo les comparto revelaciones a todos ustedes, así como eventualidades naturales, situaciones de países, situaciones sobre personajes importantes, pero en esta ocasión, me mostraron un tipo como de ataque, como de una explosión”, explicó en la publicación.

Los comentarios en el video reflejan tanto el temor como la gratitud de los seguidores, quienes reconocen su trabajo y la seriedad con la que comparte sus predicciones. Entre los mensajes se leen expresiones como: “Siempre veo tus videos y se me erizó la piel. Dios proteja a todos en cada lugar que estén”, y “él dice la verdad, siempre acierta”.

Las reacciones en redes sociales muestran que las predicciones y advertencias generan un fuerte impacto en la audiencia. Uriel concluyó su mensaje recordando la importancia de mantenerse en calma y buscar apoyo espiritual en momentos de incertidumbre: “Se veía pánico en las personas, se veía cierto tipo de preocupación, de tristeza. Fue una revelación bastante corta, pero yo siempre se las comparto con muchísimo respeto, invitando a las personas a estar cerca de Dios en momentos difíciles”.

