Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
MUERE CANTANTE EN MÉXICO
PUNTAJE PERFECTO DEL ICFES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Famosa vidente revela lo que vio en alma de B-King y los verdaderos motivos de su muerte

Famosa vidente revela lo que vio en alma de B-King y los verdaderos motivos de su muerte

Reconocida vidente habló del alma de B-King y lo que vio fue devastador. Describió un proceso “tortuoso” y aseguró que el cantante cayó en un entorno peligroso sin saberlo.