Famosa vidente revela lo que vio en alma de B-King y los verdaderos motivos de su muerte

La reconocida vidente y canalizadora espiritual Ayda Valencia generó gran impacto en su reciente participación en el programa Lo sé todo, al compartir lo que, según ella, percibió tras conectar con el alma del fallecido artista urbano B King, cuyo asesinato sigue siendo motivo de especulación y controversia.

Con un tono sereno pero visiblemente conmovido, Valencia relató que la partida del joven cantante estuvo marcada por la angustia y la oscuridad. “Fue algo bastante tortuoso porque durante todo el proceso sentí una gran angustia. Todo ocurrió muy despacio, con mucho sufrimiento y un dolor profundo. Percibí que B King pedía que no le hicieran lo que finalmente sucedió”, expresó durante la entrevista.

Según explicó, el espíritu del artista habría mostrado señales de desesperación antes de morir. Sin embargo, la vidente descartó que su fallecimiento esté relacionado con los rumores que circulan en redes sociales. “Su fallecimiento no tiene nada que ver con lo que muchos están diciendo. Esto está ligado a mafias, al narcotráfico y a organizaciones poderosas. Lamentablemente, B-King se vio envuelto en situaciones para las que no estaba preparado, ni era consciente de lo peligrosas que podían ser”, afirmó.



Ayda agregó que el cantante fue víctima de su entorno y de las personas equivocadas: “Dime con quién andas y te diré qué puede pasar. Él estaba con la gente y en el lugar equivocado. No sabía con quién se estaba involucrando ni lo que se movía detrás de todo eso”, aseguró.

Por respeto a la familia y a la gravedad del caso, Valencia aclaró que prefería no revelar más detalles: “Me reservo información por el tipo de muerte y por todo lo que ocurrió. Estamos hablando de grandes ligas del crimen, de una violencia extrema. Es algo muy delicado”, puntualizó.



¿Cómo está el alma de B king?

Respecto al estado espiritual del cantante, la canalizadora sostuvo que su alma estaría atravesando un proceso de transición complejo. “En este momento, él se encuentra en un proceso espiritual, en lo que muchos llaman el limbo. Su alma está tratando de aceptar su nueva dimensión y necesita mucha luz, mucho amor y oración”, explicó.

Publicidad

La vidente también compartió un mensaje que, según ella, proviene directamente del artista: “Yo no estaba haciendo cosas malas ni de las que me juzgan, pero por inocente caí”. Para Valencia, esa frase refleja la confusión y el sentimiento de injusticia que rodearon su muerte.

Publicidad

Las declaraciones de la médium generaron conmoción entre los seguidores del joven, quienes siguen lamentando lo ocurrido. “Debemos enviarle luz, no juzgarlo ni culparlo. Fue un alma joven que se vio atrapada en un mundo peligroso sin entenderlo del todo”, concluyó.

Con su testimonio, Ayda Valencia dejó una reflexión sobre los riesgos que enfrentan los artistas cuando se mezclan con entornos donde convergen la fama, el dinero y el crimen. “El talento no debería costar la vida. Él tenía sueños, ilusiones y un futuro prometedor”, finalizó.

Video que te puede interesar: La oscura trampa que le tendieron a B King y Regio Clown: ¿todo por tusi?