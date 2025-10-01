Mamá de B King revela cruda forma en la que reconoció al artista; solo el torso

En medio de la conmoción por la partida del cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, su madre Alejandra Salazar decidió hablar y revelar detalles que hasta ahora se desconocían sobre el caso.

En una entrevista concedida al videopodcast Más Allá del Silencio, relató cómo fue el proceso de reconocimiento del cuerpo de su hijo y cuáles fueron las últimas conversaciones que sostuvo con él antes de que fuera hallado sin vida en México.

La mujer inició contando que, desde antes de que B King viajara, tenía un presentimiento que no la dejaba tranquila. Según dijo, nunca estuvo del todo conforme con que él emprendiera ese camino acompañado de DJ Regio Clown. Sin embargo, Bayron le transmitía seguridad y entusiasmo por la oportunidad de cantar en territorio mexicano.



“Él llega a México, me habla, me muestra el hotel, me dice que está muy lindo todo y me cuenta que va a hacer prueba de sonido, estaba muy feliz. El domingo va y se presenta. Yo hablo con él el lunes, me dice que estaba muy feliz, que le fue súper bien en el show y le pregunto si tiene videos”, relató.

El relato se tornó aún más fuerte cuando Alejandra habló del momento en que se enfrentó a la noticia que ninguna madre quisiera recibir. “Me muestran el torso de mi hijo y por los tatuajes sé que es él, estaba ya muerto”, dijo.

Según contó, fue un lunes sobre las 10 de la mañana cuando las autoridades le enseñaron en un computador las imágenes de un cuerpo encontrado, y al ver el torso reconoció de inmediato a Bayron por los tatuajes que tenía en el pecho: la virgen y el rostro de Jesucristo.

Sepelio de B King en Medellín /Foto: Instagram B King

Así confirmo que se trataba de B King

Con la voz entrecortada, agregó que fue un golpe imposible de asimilar. “Yo sabía que era mi hijo. Luego nos fuimos a recoger el cuerpo y me lo entregaron en una bolsa... en una bolsa”, narró con profundo dolor.

Las declaraciones de Alejandra Salazar han generado gran impacto entre los seguidores de B King, pues además de mostrar la fuerza con la que enfrenta este difícil momento, permiten conocer cómo fue el último contacto de la familia con el artista y la dura experiencia de tener que identificarlo bajo esas circunstancias.

Ya en Colombia, la familia confirmó que se realizarán las honras fúnebres del artista en Medellín, donde allegados y fanáticos podrán darle el último adiós. Se conocieron detalles del sepelio, lo que ha generado un movimiento de solidaridad entre quienes admiraban su talento y lo acompañaron en su trayectoria musical.