Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
ENTIERRO DE B KING
MUERE INFLUENCER
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Mamá de B King revela cruda forma en la que reconoció al artista; solo el torso

Mamá de B King revela cruda forma en la que reconoció al artista; solo el torso

La mujer, además, reveló detalles de la relación de B King con Regio Clown. Según ella, siempre tuvo una sensación de disgusto por el artista, quien también fue hallado sin vida junto a su hijo.