Joven fritó unas tajadas de plátano, se acostó a dormir y amaneció sin vida

Hilmer Francisco Julio Osorio, un joven de 28 años, fue encontrado sin vida en su vivienda en el municipio de Segovia, Antioquia. Todo ocurrió después de una noche aparentemente tranquila, cuando decidió prepararse una comida sencilla antes de dormir.

Según se conoció, Hilmer “peló” unos plátanos, fritó unas tajadas y las acompañó con otros alimentos. Satisfecho con su cena, se acostó a descansar sin imaginar que esa sería la última vez que cerraría los ojos. Lo que parecía un simple descuido se convirtió en una tragedia.

La versión entregada por vecinos indica que la llave del gas en su vivienda quedó abierta, lo que provocó la acumulación de este en el lugar. Durante la madrugada, el joven inhaló el gas de manera inconsciente y falleció mientras dormía.

Fue en la mañana siguiente cuando los residentes de la zona notaron un fuerte olor que provenía del apartamento. Alarmados por la situación, tocaron varias veces la puerta, pero al no obtener respuesta decidieron entrar. Allí encontraron a Hilmer acostado en su cama, ya sin signos vitales.

Recomendaciones para evitar tragedias con el gas en casa