Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
INVIMA RETIRA PRODUCTO
FALLECE RECONOCIDO ACTOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Joven fritó unas tajadas de plátano, se acostó a dormir y amaneció sin vida

Joven fritó unas tajadas de plátano, se acostó a dormir y amaneció sin vida

Hilmer Francisco Julio Osorio, de 28 años, fue hallado sin vida en su casa, tras cenar y acostarse a dormir. Su familia y comunidad están consternadas.