Por qué la llama de tu estufa es amarilla y la alerta que muchos pasan por alto

Cuando enciendes la estufa de gas, lo normal es ver una llama de color azul, brillante y definida. Sin embargo, en algunas ocasiones esta se torna amarilla, algo que suele despertar preocupación y curiosidad en los hogares. Aunque muchos piensan que se trata solo de un detalle visual, lo cierto es que este cambio de color tiene un trasfondo que conviene no pasar por alto.

La llama azul indica que la combustión del gas se está dando de forma correcta, lo que garantiza eficiencia y seguridad. En contraste, la aparición de una tonalidad amarilla es señal de que algo no anda bien en el proceso. Este fenómeno puede estar relacionado con la cantidad de oxígeno disponible en la combustión o incluso con residuos que alteran el funcionamiento del quemador.

Según expertos en seguridad doméstica, una de las causas más frecuentes de que la llama cambie de color es la obstrucción en los orificios del quemador. El polvo, la grasa o restos de alimentos pueden acumularse y modificar la mezcla de gas y aire. Esto no solo afecta el color, sino también la eficiencia, pues el gas no se quema por completo.

Otra posible explicación está en la ventilación del espacio. Cuando el área donde está ubicada la estufa no recibe suficiente aire fresco, el oxígeno disminuye y la combustión se ve alterada. Esto genera que la llama se vuelva inestable y adquiera un tono amarillento.

El detalle clave es que una combustión incompleta puede derivar en la producción de monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que representa un serio riesgo para la salud. De ahí la importancia de prestar atención inmediata a este tipo de señales y no tomarlas como un simple cambio estético.

Si notas que tu estufa presenta este comportamiento, se recomienda limpiar a fondo los quemadores, revisar que la ventilación del espacio sea adecuada y, de persistir la situación, acudir a un técnico especializado que pueda descartar fallas mayores en el suministro o en el equipo.

Cómo limpiar tu estufa paso a paso