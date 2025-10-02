Hermana de B King revela lo vivido tras su desaparición: “No era como decían”

El fallecimiento del cantante colombiano Byron Sánchez, reconocido en la escena musical como B King, provocó una profunda ola de controversia y dolor que se extiende desde México hasta Colombia.

Sánchez, de 31 años, fue hallado sin vida junto al también músico colombiano DJ Regio Clown (Jorge Herrera), tras haber sido vistos por última vez el 16 de septiembre en la Ciudad de México.

Puedes leer: El encargo de B King a su mamá: destapan chat de su última y dolorosa conversación



Sus cuerpos fueron descubiertos el 22 de septiembre en el Estado de México, presentando signos de violencia. Tras días de silencio, los familiares han alzado la voz para limpiar la memoria del artista y exigir celeridad en la investigación.

Estefanía Agudelo, hermana de Bayron Sánchez, compartió su testimonio en el pódcast Crimen y Castigo de W Radio. Agudelo confesó que, a pesar de las angustiantes horas de la desaparición, mantuvo la esperanza de encontrar a su hermano con vida "hasta el último minuto".

En medio de la tragedia que alcanzó a ambos músicos, la hermana del artista instó a las autoridades a proceder con rapidez para identificar y capturar a los responsables del crimen.

Estefanía Agudelo fue enfática al señalar que la razón principal del viaje de B King a México era su vocación musical. "Su sueño era cantar y para él era un gran sueño estar en México", aseguró. La hermana refutó vehementemente las especulaciones sobre posibles vínculos ilícitos que pudieron haber causado su muerte:

Publicidad

"Me rehúso a pensar que mi hermano tenía algo que ver". Agregó que Bayron Sánchez solo llevaba tres días en México, fue directamente a un show y estaba "emocionado", sentenciando: "Mi hermano no tenía problemas con nadie".

De forma paralela, la madre de B King emitió un comunicado a través de sus redes sociales, defendiendo la trayectoria de su hijo y desmintiendo con firmeza los rumores que buscaban vincularlo con actividades delictivas.

Publicidad

La mujer destacó que B King "fue un soñador, un artista, un joven con ilusiones y metas claras". Su "voz era su arma y la música su camino". Criticó que hay intentos de "ensuciar su memoria con mentiras y distorsiones", pero insistió en que la verdad del talento de su hijo "siempre brilla más fuerte que la envidia y la maldad".

Al rechazar la versión de que su muerte se debió a supuestas actividades ilícitas, la madre sugirió un motivo alternativo para el violento suceso: "A mi hijo lo arrebataron violentamente, no porque fuera lo que dicen, sino porque su talento incomodaba a quienes no soportaban verlo crecer". Afirmó que el legado que dejó es su música, su pasión y el amor que sembró.

Puedes leer: Así fue la trampa que le pusieron a B King y Regio Clown para matarlos; ¿vendían tusi?

Estefanía Agudelo también abordó las versiones que circularon en las redes sociales que involucraban a Marcela Reyes, DJ y expareja de B King.

En entrevista con Univisión, Agudelo solicitó respeto y pidió detener el acoso digital (conocido como hate) dirigido hacia Reyes, quien fue pareja de Bayron Sánchez durante siete años. "Ninguna persona merece tanto hate y la verdad yo pienso que eso hay que dejárselo a las autoridades". Aunque aclaró que actualmente no tiene comunicación con la DJ, hizo hincapié en que la respeta y está "en contra de eso, la verdad".

Mientras el caso continúa bajo investigación de las autoridades mexicanas, la familia pide respeto por la memoria de Bayron Sánchez y desea que su legado musical sea la principal huella que perdure.

Publicidad

Mira también: Extraño mensaje junto a los cuerpos de B-King y Regio Clown revelaría a los responsables