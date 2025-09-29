El encargo de B King a su mamá: destapan chat de su última y dolorosa conversación

Una semana después de confirmarse el hallazgo sin vida de los artistas colombianos B King y Regio Clown en México, la familia de Bayron Sánchez, nombre real del cantante urbano, sigue entregando detalles que conmueven a sus seguidores. Stefanía Agudelo, hermana del artista, rompió el silencio y habló sobre cómo se enteraron de la noticia y de lo duro que fue reconocer su cuerpo.

En entrevista con el periodista Alex Rodríguez, la hermana aseguró que su hermano jamás tuvo nexos con grupos ilegales como se ha especulado en redes. “Yo guardé la esperanza hasta lo último. Estaba muy pegada de Dios. El sábado tuve ese presentimiento de que debía ir a México a buscarlos, pero nunca pensé que lo iba a encontrar de esa manera”, confesó entre lágrimas.

Stefanía explicó que la Comisión de Búsqueda en México las citó a ella y a su mamá para revisar unos cuerpos que tenían tatuajes similares a los de Bayron. “Al llegar había fiscales y psicólogos, ahí fue cuando sentimos que algo no estaba bien. Para ser honesta, fue mi mamá quien lo reconoció, yo no fui capaz”, relató.

El cuerpo de B King fue identificado por los tatuajes: un diseño en el pecho, un Gokú en la pierna y el nombre de su mamá en el brazo. Esa fue la confirmación definitiva de que el artista, que viajó a México ilusionado con cantar, ya no estaba con vida.

Publicidad

La hermana reiteró que su hermano no estaba metido en nada raro. “Su sueño era cantar y estar en México lo emocionaba. Llevaba tres días allá, fue directamente al show. Me rehúso a pensar que mi hermano tenía algo que ver con lo que dicen. Él no tenía problemas con nadie”, afirmó.

La familia trabaja en los trámites de repatriación. “Si Dios quiere, esta semana tendremos a mi hermanito acá para poder darle santa sepultura”, dijo Stefanía, quien insiste en que Bayron solo quería cumplir su sueño como artista.

Publicidad

Sale a la luz doloroso audio de B King antes de ser encontrado sin vida /Foto: Instagram B King

¿B King predecía que iba a morir? Esto le dijo a su mamá antes de desaparecer en México

En medio del luto, la familia compartió un chat que ha generado todo tipo de comentarios. Se trata de una de las últimas conversaciones que B King tuvo con su mamá antes de desaparecer.

En la captura, el cantante le pide que cuide mucho de su mascota, una perrita pitbull negra llamada “Riqueza”, a la que siempre llamó “mi gorda”. “Cuídemela mucho y consiéntala bastante”, escribió el artista, mientras su madre le respondía que ya lo había hecho y que él también debía cuidarse.

La publicación la hizo su hermana, Stefania Agudelo, quien mostró el chat en medio del dolor. Para muchos, esas palabras suenan como si el cantante presintiera lo que podía ocurrirle en México.

El amor de B King por su perrita era evidente. La llevaba a todas partes y siempre la mencionaba como parte fundamental de su vida. Por eso, que justo antes de desaparecer le pidiera a su mamá que la consintiera, ha sido interpretado como una señal de despedida.

Publicidad