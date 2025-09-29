Amigas mueren en moto tras chocar con un puente; apareció un video de ellas minutos antes

Cúcuta amaneció con una noticia que dejó consternada a toda la ciudad: dos mujeres perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el puente San Mateo, en la madrugada del 26 de septiembre. Mayerly Bastos, de 30 años, y Luisa Fernanda González, de 21, protagonizaron la tragedia que hoy sigue generando comentarios y preguntas.

Según testigos, la moto en la que se desplazaban se desvió hacia el costado derecho del puente por un presunto exceso de velocidad. La colisión contra la barrera protectora fue tan fuerte que provocó que ambas salieran disparadas. Luisa, quien iba como pasajera, cayó sobre el asfalto con heridas graves, mientras Mayerly fue expulsada por encima de la estructura, cayendo desde más de siete metros de altura hasta la glorieta. Allí, su cuerpo quedó tendido, sin vida.

La comunidad trató de auxiliar a las jóvenes, pero poco se pudo hacer. Mientras Luisa era trasladada de urgencia a un centro asistencial, el cuerpo de Mayerly permanecía en la glorieta cubierto, hasta la llegada de un familiar que entre lágrimas se arrodilló junto a ella, dando la noticia a los demás allegados.

Los peritos de la Policía de Tránsito llegaron al lugar para recoger pruebas. La moto fue encontrada a unos 15 metros del punto inicial de impacto, confirmando la violencia del choque. Poco después, un joven apareció en la escena y confesó ser el dueño del vehículo, que había prestado horas antes a Mayerly y Luisa durante una noche de rumba.

De acuerdo con su versión, las dos amigas habían estado consumiendo licor junto a él y otros conocidos. En medio de la madrugada, alguien intentó evitar que salieran en la moto debido a su estado, pero la discusión no cambió la decisión de tomar el vehículo. Todo quedó registrado en un video donde se escucha a un hombre advertir que, si algo pasaba, él asumiría las consecuencias.

El fatal recorrido terminó en el puente San Mateo. Mayerly murió en el acto y Luisa, aunque fue hospitalizada, no logró superar las lesiones y falleció alrededor de las 11:00 de la mañana.

Las autoridades iniciaron la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro. Sin embargo, lo que se sabe hasta ahora es que una mezcla de velocidad, presunto consumo de licor y malas decisiones fueron determinantes en el desenlace.

Un video registrado antes de la tragedia reveló el ambiente de fiesta que precedió al accidente en el que murieron Luisa Fernández González y Mayerly Bastos Sepúlveda. En la grabación, un hombre captó a su amigo —compañero de las jóvenes aquella noche— diciendo: “Yo pago cárcel si le pasa algo a ella”, una frase que, horas después, se convirtió en una cruel sentencia.

Las dos mujeres se subieron a una motocicleta después de haber ingerido licor. A alta velocidad y sin control, la moto terminó estrellándose contra el puente de San Mateo. El impacto fue tan fuerte que ambas cayeron al vacío y murieron en el lugar.