Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
SUBSIDIO DE ARRIENDO
WESTCOL FRENA A YINA CALDERÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Se la ponen de pa' arriba a colombianos en Europa; requisito obligatorio desde octubre

Se la ponen de pa' arriba a colombianos en Europa; requisito obligatorio desde octubre

Desde el 12 de octubre de 2025, los colombianos deberán cumplir un requisito adicional para entrar a 29 países europeos.