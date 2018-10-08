En vivo
Unión Europea

Unión Europea

  Adiós a las uñas semipermanentes
    Adiós a las uñas semipermanentes
    /Foto: creada con IA
    Noticias

    Adiós a las uñas semipermanentes: a partir de septiembre y los motivos, ¿hay multas?

    Las uñas semipermanentes enfrentarán un gran cambio: un ingrediente clave en sus esmaltes y geles fue prohibido por riesgos para la salud, lo que obligará a la industria de la belleza a reformular sus productos.

  • Vacuna Moderna
    Vacuna Moderna
    Foto/ Pixabay
    Noticias

    Moderna pide autorización de su vacuna para que sea aplicada a menores de 6 años

    Moderna anunció que su vacuna contra la covid-19 funcionaba en bebés y niños en este rango de edad.

  • Erupción volcán España
    Varios terremotos se han sentido en la zona desde su erupción.
    Foto EFE
    Noticias

    Video: impresionantes ríos de lava han arrasado más de 200 casas en isla de España

    El volcán 'Cumbre Vieja' en la isla de La Palma, entró en erupción y obligó a evacuar a toda su población. Sus habitantes lo han perdido todo.

  • Aeropuerto
    España le cerró las puertas a los colombianos por ser uno de los países con más contagios
    /Foto: Pixabay
    Noticias

    Viajeros colombianos podrán volver a España tras cese de restricciones

    España levanta la prohibición a los colombianos, quienes deberán estar vacunados para poder ingresar al país ibérico.

  • COLOMBIA-TAX-REFORM-PROTEST
    ONU y UE condenan violencia contra manifestantes en Colombia
    LUIS ROBAYO/AFP
    Noticias

    Organismos internacionales condenan hechos de violencia contra manifestantes en Colombia

    La ONU y la UE exhortan a las instituciones colombianas para "investigar y llevar a la cárcel a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos".

  • 24894_Vacuna rusa contra la COVID-19 es segura, según estudio - Foto Pixabay
    Vacuna rusa contra el COVID-19 es segura, según estudio
    Vacuna rusa contra la COVID-19 es segura, según estudio - Foto Pixabay
    Noticias

    El número de vacunas de COVID-19 distribuidas en el mundo ya superan la cifra de contagios

    En cifras relativas, Israel es el único país del mundo donde más de la mitad de su población ha recibido al menos una dosis de la vacuna (58 por ciento).

  • Coronavirus
    Coronavirus
    / Foto: AFP
    Noticias

    Vacuna de Pfizer se podría modificar para combatir variantes del COVID-19, según la farmacéutica

    En un vídeo difundido por la farmacéutica se explica que, con los datos que se dispone en la actualidad, la vacuna "sigue siendo eficaz" para las variantes sudafricana y británica.

  • 20756_Cifras de contagiados y muertos coronavirus a 4 de febrero - Foto AFP
    Aumentan a 425 los muertos y a 20.438 los infectados por coronavirus en China
    Cifras de contagiados y muertos coronavirus a 4 de febrero - Foto AFP
    Noticias

    Expertos de la Organización Mundial de la Salud están en Wuhan investigando el origen del COVID-19

    La aparición de nuevas cepas ha complicado la lucha contra el COVID-19 que ha causado 2,2 millones de muertos por 102,5 millones de contagios, especialmente en Europa y América.

  • Coronavirus
    Coronavirus
    / Foto: AFP
    Ciencia

    Vacuna de Pfizer no presenta efectos secundarios nuevos tras un mes de uso en la UE, según la EMA

    La EMA subrayó sobre el uso de este fármaco en las campañas de vacunación en todos los países europeos, no se identificaron efectos secundarios adicionales a los que ya aparecieron durante los ensayos clínicos.

  • La OMS estudia implementar _pasaportes de vacunación_ contra COVID-19 para viajar
    La OMS estudia implementar "pasaportes de vacunación" contra COVID-19 para viajar
    / Foto: AFP
    Noticias

    La Organización Mundial de la Salud estudia implementar "pasaportes de vacunación" contra COVID-19

    "Con la aparición de vacunas efectivas y seguras contra el coronavirus, la OMS estudia los temas vinculados a la vacunación de viajeros internacionales”.

