La Kalle Unión Europea
Unión Europea
-
Adiós a las uñas semipermanentes: a partir de septiembre y los motivos, ¿hay multas?
Las uñas semipermanentes enfrentarán un gran cambio: un ingrediente clave en sus esmaltes y geles fue prohibido por riesgos para la salud, lo que obligará a la industria de la belleza a reformular sus productos.
-
Moderna pide autorización de su vacuna para que sea aplicada a menores de 6 años
Moderna anunció que su vacuna contra la covid-19 funcionaba en bebés y niños en este rango de edad.
-
Video: impresionantes ríos de lava han arrasado más de 200 casas en isla de España
El volcán 'Cumbre Vieja' en la isla de La Palma, entró en erupción y obligó a evacuar a toda su población. Sus habitantes lo han perdido todo.
-
Viajeros colombianos podrán volver a España tras cese de restricciones
España levanta la prohibición a los colombianos, quienes deberán estar vacunados para poder ingresar al país ibérico.
-
Organismos internacionales condenan hechos de violencia contra manifestantes en Colombia
La ONU y la UE exhortan a las instituciones colombianas para "investigar y llevar a la cárcel a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos".
-
El número de vacunas de COVID-19 distribuidas en el mundo ya superan la cifra de contagios
En cifras relativas, Israel es el único país del mundo donde más de la mitad de su población ha recibido al menos una dosis de la vacuna (58 por ciento).
-
Vacuna de Pfizer se podría modificar para combatir variantes del COVID-19, según la farmacéutica
En un vídeo difundido por la farmacéutica se explica que, con los datos que se dispone en la actualidad, la vacuna "sigue siendo eficaz" para las variantes sudafricana y británica.
-
Expertos de la Organización Mundial de la Salud están en Wuhan investigando el origen del COVID-19
La aparición de nuevas cepas ha complicado la lucha contra el COVID-19 que ha causado 2,2 millones de muertos por 102,5 millones de contagios, especialmente en Europa y América.
-
Vacuna de Pfizer no presenta efectos secundarios nuevos tras un mes de uso en la UE, según la EMA
La EMA subrayó sobre el uso de este fármaco en las campañas de vacunación en todos los países europeos, no se identificaron efectos secundarios adicionales a los que ya aparecieron durante los ensayos clínicos.
-
La Organización Mundial de la Salud estudia implementar "pasaportes de vacunación" contra COVID-19
"Con la aparición de vacunas efectivas y seguras contra el coronavirus, la OMS estudia los temas vinculados a la vacunación de viajeros internacionales”.