Video: impresionantes ríos de lava han arrasado más de 200 casas en isla de España

#lava flooding 700 meters in 1 hour and continues to destroy homes in its route in #LaPalma and is expected to reach the sea tonight (SEP/20)

#LasPalmas #antireport

#VigilanciaLaPalma #lava#Canarias #CanaryIslands #volcanLaPalma #volcan #CumbreVieja #VolcanCumbreVieja#lava pic.twitter.com/zuEAOSZu4R