Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
¿INFIDELIDAD A AIDA?
VIDEO VIRAL DE RICHARD RÍOS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / VISA: aumento de precios a partir del 1 de octubre para todos los colombianos

VISA: aumento de precios a partir del 1 de octubre para todos los colombianos

La visa para Estados Unidos tendrá un nuevo ajuste que afectará el bolsillo de los colombianos a partir del 1 de octubre, debido a una nueva regulación de este país.

VISA: aumento de precios a partir del 1 de octubre para todos los colombianos
Precio de la visa de Estados Unidos aumentará
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imagen realizada con ImageFX y de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de sept, 2025