Documentos que nunca pueden pedirte para arriendo de vivienda; freno a dueños exigentes

Documentos que nunca pueden pedirte para arriendo de vivienda; freno a dueños exigentes

De acuerdo a la ley nacional, los arrendadores deben abstenerse de solicitar ciertos documentos al momento de alquilar una vivienda en Colombia, para evitar conflictos entre las partes involucradas.

Documentos que nunca pueden pedirte para arriendo de vivienda; freno a dueños exigentes
Arriendo de vivienda, imagen de referencia
Foto: foto realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 09:23 a. m.

