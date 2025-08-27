Banco Colpatria anuncia remate de casas y lotes en todo el país; estas son las ofertas

Los bancos no son únicamente instituciones que facilitan préstamos o emiten tarjetas de crédito. Además de sus productos tradicionales, estas entidades financieras suelen disponer de servicios adicionales como inversiones, portafolios de ahorro y, en algunos casos, oportunidades especiales de adquisición de bienes inmuebles a través de remates.

Los remates bancarios corresponden a propiedades que pasaron a ser parte del inventario del banco debido a embargos o procesos judiciales por incumplimiento de pago. Estas propiedades, al no poder permanecer inactivas, son ofrecidas al público a precios más bajos que el valor comercial habitual, lo que representa una oportunidad interesante para inversionistas y compradores que buscan economizar.



Scotiabank Colpatria, al igual que entidades como Bancolombia o Davivienda, cuenta con una sección exclusiva donde publica estas ofertas inmobiliarias. La principal ventaja es el ahorro significativo en el precio, aunque el proceso de adquisición suele ser más prolongado que en una compra tradicional debido a trámites legales y documentación, por lo que se recomienda paciencia.



Cómo consultar remates inmobiliarios en Colpatria

Si te interesa explorar estas oportunidades, sigue estos pasos:



Accede a tu navegador preferido y dale clic a aquí Selecciona la categoría del bien que deseas: apartamentos, casas, locales comerciales, lotes, fincas o incluso vehículos. Aplica filtros como ciudad, rango de precios, área y tipo de inmueble para ajustar la búsqueda a tus necesidades. Revisa los detalles del bien y utiliza los canales de contacto indicados para programar una visita o solicitar información adicional.

Este banco dispone de propiedades en diferentes regiones del país, lo que permite encontrar opciones tanto en grandes ciudades como en municipios intermedios, adaptándose a diferentes presupuestos y preferencias.



Estos son los inmuebles disponibles de Colpatria

Apartamento en Cartagena – Bolívar

Estado: Usado

Área: 53,11 m²

Precio: $140.000.000

Detalles: Vivienda tipo VIS en conjunto residencial Caminos del Cerro (estrato 2). Incluye sala-comedor, cocina, baño, tres alcobas, balcón y parqueadero común.



Casa en Floridablanca – Santander

Estado: Usado

Área: 89,33 m²

Precio: $170.570.400

Detalles: Dos pisos, espacios iluminados, cerca a centros comerciales, parques, colegios y supermercados. Distribución: sala-comedor, cocina, cuatro habitaciones y dos baños.



Lote en Espinal – Tolima

Estado: Usado

Área: 126 m² de lote, 105 m² construidos

Precio: $258.000.000

Detalles: Lote con casa de dos niveles, garaje, sala-comedor, cocina, patio, seis habitaciones y varios baños.

Apartamento en Ricaurte – Cundinamarca

Estado: Usado

Área: 92,38 m²

Precio: $304.000.000

Detalles: Sala-comedor con balcón, cocina americana, zona de ropas, hall, tres alcobas (principal con baño y balcón), un baño social.



Apartamento en Bogotá (Engativá)

Estado: Usado

Área: 77,72 m²

Precio: $342.000.000

Detalles: Conjunto cerrado, incluye sala, comedor, balcón, cocina, zona de ropas, estudio, baño social, dos habitaciones auxiliares y una principal con baño y vestier.



Casa en Floridablanca – Santander

Estado: Usado

Área: 170 m²

Precio: $545.700.400

Detalles: Ubicada en el barrio Piedra Pintada, cuenta con sala-comedor, cocina, sala de estar, dos baños sociales, cuatro habitaciones, baño privado, cuarto y baño de servicio, dos patios y garaje descubierto.

Ventajas y recomendaciones al comprar en remates bancarios

Precios más bajos: En promedio, estas propiedades pueden costar entre un 10 % y 30 % menos que en el mercado tradicional.

En promedio, estas propiedades pueden costar entre un 10 % y 30 % menos que en el mercado tradicional. Seguridad jurídica: Al provenir de una entidad financiera, la transacción es más confiable.

Al provenir de una entidad financiera, la transacción es más confiable. Ideal para inversión: Puedes adquirir a bajo costo y luego arrendar o revender con ganancia.

Puedes adquirir a bajo costo y luego arrendar o revender con ganancia. Revisión previa: Antes de ofertar, revisa el estado del inmueble y la documentación legal para evitar inconvenientes.

Si estás buscando una alternativa económica para comprar vivienda o invertir, los remates bancarios pueden ser la opción perfecta, siempre que estés dispuesto a esperar los tiempos del proceso legal.