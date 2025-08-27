Banco Colpatria anuncia remate de casas y lotes en todo el país; estas son las ofertas

Publicidad
Los bancos no son únicamente instituciones que facilitan préstamos o emiten tarjetas de crédito. Además de sus productos tradicionales, estas entidades financieras suelen disponer de servicios adicionales como inversiones, portafolios de ahorro y, en algunos casos, oportunidades especiales de adquisición de bienes inmuebles a través de remates.
Los remates bancarios corresponden a propiedades que pasaron a ser parte del inventario del banco debido a embargos o procesos judiciales por incumplimiento de pago. Estas propiedades, al no poder permanecer inactivas, son ofrecidas al público a precios más bajos que el valor comercial habitual, lo que representa una oportunidad interesante para inversionistas y compradores que buscan economizar.
Scotiabank Colpatria, al igual que entidades como Bancolombia o Davivienda, cuenta con una sección exclusiva donde publica estas ofertas inmobiliarias. La principal ventaja es el ahorro significativo en el precio, aunque el proceso de adquisición suele ser más prolongado que en una compra tradicional debido a trámites legales y documentación, por lo que se recomienda paciencia.
Si te interesa explorar estas oportunidades, sigue estos pasos:
Este banco dispone de propiedades en diferentes regiones del país, lo que permite encontrar opciones tanto en grandes ciudades como en municipios intermedios, adaptándose a diferentes presupuestos y preferencias.
Estado: Usado
Área: 53,11 m²
Precio: $140.000.000
Detalles: Vivienda tipo VIS en conjunto residencial Caminos del Cerro (estrato 2). Incluye sala-comedor, cocina, baño, tres alcobas, balcón y parqueadero común.
Estado: Usado
Área: 89,33 m²
Precio: $170.570.400
Detalles: Dos pisos, espacios iluminados, cerca a centros comerciales, parques, colegios y supermercados. Distribución: sala-comedor, cocina, cuatro habitaciones y dos baños.
Estado: Usado
Área: 126 m² de lote, 105 m² construidos
Precio: $258.000.000
Detalles: Lote con casa de dos niveles, garaje, sala-comedor, cocina, patio, seis habitaciones y varios baños.
Estado: Usado
Área: 92,38 m²
Precio: $304.000.000
Detalles: Sala-comedor con balcón, cocina americana, zona de ropas, hall, tres alcobas (principal con baño y balcón), un baño social.
Estado: Usado
Área: 77,72 m²
Precio: $342.000.000
Detalles: Conjunto cerrado, incluye sala, comedor, balcón, cocina, zona de ropas, estudio, baño social, dos habitaciones auxiliares y una principal con baño y vestier.
Estado: Usado
Área: 170 m²
Precio: $545.700.400
Detalles: Ubicada en el barrio Piedra Pintada, cuenta con sala-comedor, cocina, sala de estar, dos baños sociales, cuatro habitaciones, baño privado, cuarto y baño de servicio, dos patios y garaje descubierto.
Si estás buscando una alternativa económica para comprar vivienda o invertir, los remates bancarios pueden ser la opción perfecta, siempre que estés dispuesto a esperar los tiempos del proceso legal.