Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
MENSAJES AMOR Y AMISTAD
CASO MAURICIO LEAL
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / El 'atajo' para conseguir la VISA será exclusivo para unos pocos a partir de septiembre

El 'atajo' para conseguir la VISA será exclusivo para unos pocos a partir de septiembre

El Departamento de Estado de EE. UU. modificó su política migratoria, mientras la administración busca endurecer el proceso.

El 'atajo' para conseguir la VISA será exclusivo para unos pocos a partir de septiembre
El 'atajo' para conseguir la VISA será exclusivo para unos pocos a partir de septiembre
Foto: Getty Images y Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 19 de sept, 2025