Lugar y fecha de la Feria EducationUSA en Bogotá 2025, ¿tu futuro está en Estados Unidos?

La Embajada de Estados Unidos en Colombia, junto con la red EducationUSA, confirmó la edición número 17 de la Feria EducationUSA, un evento orientado a quienes desean continuar su formación académica en instituciones norteamericanas.



¿Cuándo y dónde será la feria EducationUSA?

La jornada tendrá lugar el miércoles 17 de septiembre de 2025, entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m., en el Gimnasio Moderno (Calle 76 #10-35, Bogotá). La entrada no tiene costo, pero requiere inscripción previa el cual lo puedes hacer dando clic aquí.

Durante el encuentro, los asistentes tendrán acceso directo a información oficial sobre programas de pregrado, maestrías, doctorados y cursos cortos en universidades acreditadas de Estados Unidos. Además, se brindarán detalles sobre requisitos de admisión, opciones de becas, procesos migratorios y exámenes internacionales como TOEFL, IELTS, GRE y SAT.

El evento contará con 35 universidades estadounidenses, que presentarán su oferta académica en áreas como ciencias, tecnología, artes, música, humanidades y negocios. Entre ellas se encuentran instituciones reconocidas como:



Arizona State University

Avila University

Ball State University

Baylor University

Berklee College of Music

Bradley University

College of Central Florida

Concord University

Concordia University Wisconsin and Ann Arbor

East Carolina University

Full Sail University

Graceland University

Green River Community College

IE New York College

Kent State University

Marywood University

Millennia Atlantic University

Minerva University

North Dakota State University

Northeastern University

Nova Southeastern University

Queensborough Community College of the City University of New York

Rice University

Savannah College of Art and Design

Shoreline Community College

South University

The George Washington University

Troy University

University of Colorado at Boulder

University of Florida

University of Idaho

University of North Texas

University of West Georgia

University of Wyoming

Valdosta State University

Si sueñas con estudiar en las mejores universidades de Estados Unidos, la feria de @educationusa Colombia es la oportunidad perfecta para hacerlo realidad. Conéctate con más de 30 universidades acreditadas y descubre la oferta de programas de… pic.twitter.com/3QM2d3koFN — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) September 2, 2025

Adicional las actividades destacadas de esta feria son:



Orientación personalizada sobre cómo postular a universidades en EE. UU.

Charlas sobre financiamiento y becas (con apoyo de Fulbright y Colfuturo).

Consejos para preparar ensayos, reunir documentos y fortalecer el perfil académico.

Información sobre trámites de visa estudiantil y requisitos migratorios.

¿Quiénes pueden asistir a la feria EducationUSA?

La feria está abierta a estudiantes de colegio, universitarios y profesionales que planeen continuar estudios en Estados Unidos. Se recomienda contar con nivel de inglés mínimo B1, dado que gran parte de las interacciones y material estará en ese idioma.

EducationUSA ha logrado impactar a más de 20.000 estudiantes en Latinoamérica en 2025. En Colombia, la feria ha reunido a más de 13.500 asistentes en ediciones anteriores. De acuerdo con cifras oficiales, 10.120 colombianos estudiaron en EE. UU. entre 2023 y 2024, posicionando al país entre los 20 primeros en movilidad académica hacia ese destino.

Cómo registrarse a la feria EducationUSA

Para participar, es indispensable registrarse en línea el cual lo puedes hacer dando clic aquí, completar el formulario con los datos solicitados y presentar el boleto digital el día del evento. EducationUSA recomienda preparar preguntas para los representantes, llevar copias de certificados académicos y revisar con anticipación la lista de universidades participantes.

Este encuentro será 100 % presencial, sin transmisión virtual, pero los interesados podrán continuar recibiendo asesoría en los centros de EducationUSA ubicados en el Centro Colombo Americano de Bogotá y otras ciudades del país.