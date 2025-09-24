Publicidad

Video: Periodista que cubría noticia de accidente se entera que fallecidos son sus hijos

Un periodista acudió a cubrir un grave accidente de tránsito sin imaginar que, al llegar al lugar, descubriría que las víctimas eran sus propios hijos.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de sept, 2025