Video: Periodista que cubría noticia de accidente se entera que fallecidos son sus hijos

Durante un accidente en la autopista Acajete-Amozoc, en Puebla, México, un periodista identificado como Jacob Linaldi descubrió que las víctimas del siniestro eran sus propios familiares, donde se encontraban sus hijos, su exesposa junto a su exsuegro.

El accidente automovilístico provocó que Jacob Linaldi se desplazará al lugar de los hechos, con el fin de de reportar en vivo y en directo lo ocurrido para el medio El Informante MX, donde trabaja y al que se disponía a detallar lo sucedido. Sin embargo, todo cambió cuando se dio cuenta de que se trataba de familiares de él.

¿Cómo reaccionó Jacob Linaldi al descubrir que las víctimas eran su familia?

A lo largo de la transmisión, Jacob Linaldi, tuvo una voz entrecortada, donde reveló que los heridos eran sus hijos y su exesposa, además de que en el vehículo se encontraba su exsuegro. Pese a esto, continúo informando la noticia para el medio de comunicación que se encuentra trabajando.



Posteriormente, se conoció que uno de los menores fue internado en un hospital porque sufrió una desviación de su mandíbula, mientras los dos niños más están fuera de peligro y permanecen estables, pese al fuerte susto que sufrió el periodista con su familia.

“Mencionar que los afectados son mis hijos, mi exesposa y mi exsuegro, los que tuvieron este percance”, dijo el periodista con la voz entrecortada mientras grababa los vehículos siniestrados. Así mismo, Jacob Linaldi comentó que el otro conductor se encontraba en estado de embriaguez.

“Solicitamos apoyo a la Fiscalía para que nos pueda ayudar, en este caso, a mi familia. Porque déjenme informarles que parte de mi trabajo también es estar en estos momentos, en este lugar”, dijo el reportero durante la transmisión. Adicionalmente, explicó que el vehículo en el que se transportaba sus familiares era de marca Tsuru, mientras que el conductor que habría ocasionado el accidente iba en un Mazda de color rojo.

Pese al momento vivido, el periodista decidió seguir reportando la noticia y pidió apoyó de las autoridades locales, para esclarecer totalmente este hecho. Según informaciones de los medios locales, la familia logró salir con vida después del choque y fueron atendidos en un hospital cercano, mientras que el vehículo de su familia quedó con pérdida total.

