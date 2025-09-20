Publicidad

Judiciales  / Compañeros le dieron a beber un líquido en "broma"; quemó su garganta, tráquea y pulmones

Compañeros le dieron a beber un líquido en "broma"; quemó su garganta, tráquea y pulmones

La familia del hombre reveló que era constantemente acosado por sus compañeros de trabajo, quienes aseguraron que todo fue una broma, pero ellos creen que en realidad hubo mala intención.