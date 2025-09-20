Hijo de Gregorio Pernía con su exempleada presenta a su nueva novia, ¿mucho mayor?

Gregorio Pernía es uno de los actores más reconocidos de Colombia. Nacido en Cúcuta en 1970, su trayectoria lo ha llevado a participar en exitosas producciones como Sin senos sí hay paraíso, donde interpretó al recordado Titi.

Además de su carrera en televisión, también ha incursionado en la música y en realities internacionales, lo que lo mantiene en la conversación pública constantemente.

Pero no solo su carrera ha dado de qué hablar, también su vida personal ha estado llena de sorpresas. El actor reveló hace un tiempo que tenía un hijo fuera del matrimonio, fruto de una relación con una exempleada doméstica. Ese hijo, Diego Fernando Pernía, se integró a la vida del actor luego de una prueba de ADN que confirmó su paternidad con un 99.99% de certeza.

Pernía reveló cómo fue el proceso de reconocer a Diego y la presión social que tuvo en su juventud para no hacerlo público. Sin embargo, el actor dejó claro que no le importaban los comentarios y decidió darle su apellido, aceptándolo plenamente como parte de su familia.

Diego Fernando, hoy con 32 años, se ha mostrado muy activo en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y laboral. En su perfil de Instagram, con más de 29 mil seguidores, publica fotos con su padre, con su hija Valentina, lo que convierte a Gregorio en abuelo, y también de sus trabajos como maestro de obra.

El joven suele dedicar mensajes muy emotivos a su madre, Ángela, quien vive en Ecuador y ha sido una figura clave en su vida. En varias publicaciones, Diego ha expresado cuánto la extraña y el papel fundamental que ella tuvo en su crianza.

En los últimos días, Diego Fernando sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías con quien sería su nueva pareja sentimental. Las imágenes rápidamente se volvieron tema de conversación, ya que, según muchos comentarios, la diferencia de edad entre ambos sería bastante notoria.

En las fotos se le ve muy enamorado, besando y abrazando a su novia, con mensajes cargados de romanticismo como: “mi bb, mi mujer 😋😍 se las presento 🤩”, “gozando con mi mujer” y “que rico estar con la persona que quiero y amo”.

Aunque muchos de sus seguidores lo felicitaron por darse una nueva oportunidad en el amor, otros criticaron la relación, asegurando que la mujer parece mayor que él. Los comentarios más recurrentes se centraron en el look de la mujer, quien luce su cabello corto y blanco, lo que para algunos genera la percepción de que se llevan bastantes años de diferencia. Incluso, en tono de burla, hubo usuarios que preguntaron si se trataba de su madre.

