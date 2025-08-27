En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CASO VALERIA AFANADOR
ADVERTENCIA DE LA DIAN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Anoxia: causa del fallecimiento de la familia en San Andrés y cómo identificar sus efectos

Anoxia: causa del fallecimiento de la familia en San Andrés y cómo identificar sus efectos

Familia bogotana falleció en un hotel de San Andrés; la necropsia confirmó que la causa de muerte fue anoxia tras exposición a un gas tóxico.

Anoxia: causa del fallecimiento de la familia en San Andrés
Anoxia: causa del fallecimiento de la familia en San Andrés
/Foto: redes sociales / (composición creada con IA)
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: agosto 27, 2025 09:33 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad